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Напередодні Олімпійських ігор з Парижа виселено понад 12 тис. безпритульних

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Напередодні Олімпійських ігор з Парижа виселено понад 12 тис. безпритульних
Громадські активісти критикують рішення влади
фото з відкритих джерел

Людей перевезли в населені пункти недалеко від Парижа, де створили спеціальні центри тимчасового розміщення

У столиці Франції з квітня минулого року триває «чистка», під час якої із Парижа виселили 12 545 осіб, серед них – прохачі притулку, сім'ї з дітьми, які перебувають у скрутному становищі, наркозалежні та секс-працівники. Про це пише The Guardian з посиланням на звіт колективу Le Revers de la Médaille.

За даними видання, людей перевезли в населені пункти недалеко від Парижа, де створили спеціальні центри тимчасового розміщення. Однак громадські працівники це рішення влади критикують.

«Вони ховають проблему під килимом. Якби це дійсно було гідним вирішенням проблеми, люди б боролися за те, щоб потрапити в ці автобуси. Але вони цього не роблять. Ми робимо їхнє життя і життя тих, хто їх підтримує, неможливим», – заявив один з активістів.

Анн Ідальго, мер Парижа, теж не цілком вдоволена подібним рішенням. Вона заявила, що мерія просила уряд, який відповідає за аварійне житло, розробити надійний план розміщення приблизно 3600 осіб, які роками живуть на вулицях столиці. Минулого року вона наполягала на тому, що нікого не можна змушувати залишати місто.

«Я обурена тим, що це перекладають на міську владу, тому що це не наша роль і не наша відповідальність, і ми вже робимо більше, ніж можемо, у пошуку термінового житла для вразливих категорій людей. Щотижня ми поселяємо сім'ї в будинки», – сказала Ідальго.

Нагадаємо, міста Франції, які беруть участь в Олімпійських іграх, зазнали «соціальної чистки», спрямованої на «приховування бідності». А з Парижа перед Олімпіадою активно прибирають табори безпритульних. Про це пише Daily Mail.

Як повідомлялося, усі поліцейські та жандарми Франції мають перебувати на робочих місцях у період паризької Олімпіади. Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен.

До слова, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге. Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: спорт Олімпіада Франція Париж житло місто

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