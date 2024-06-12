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Україна вимагає відсторонити від Олімпіади борчинь з РФ і Білорусі, які підтримують війну

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Україна вимагає відсторонити від Олімпіади борчинь з РФ і Білорусі, які підтримують війну
Ірина Курачкіна брала участь в пропагандистському заході з сином білоруського диктатора Олександра Лукашенка Віктором

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року

Міністерство молоді та спорту України разом з Національним олімпійським комітетом України та Асоціацією спортивної боротьби України звернулися до МОК та Міжнародній федерації з боротьби, щодо російських та білоруських борців, які підтримують війну в Україні, але здобули ліцензії на Олімпійські ігри.

«Дінара Кудаєва, Наталія Малишева, Ольга Хорошавцева та Ірина Курачкіна. У листі наведені факти підтримки війни даними атлетами. Підписанти просять взяти до уваги дану інформацію та забезпечити запобігання участі російських та білоруських спортсменів, що є членами військових організацій або прихильниками війни проти України, в Олімпійських іграх. Окремо висловлюємо вдячність за додаткові докази порушення умов нейтральності вказаними спортсменами watchers.media», – наголошують автори звернення.

Нагадаємо, що у травні цього року українські захисники ліквідували окупанта та батька Кудаєвої. Вона розміщувала в Instagram фото свого батька зі зброєю та у військовій формі. Такі її дії суперечать вимогам Міжнародного олімпійського комітету щодо «нейтрального» статусу спортсменів з РФ.

Також допис Кудаєвої вподобали російські борчині Наталія Малишева та Ольга Хорошавцева, які є володарками олімпійських ліцензій. Крім того, Хорошавцева залишила свій коментар під цим постом. 

Ірина Курачкіна брала участь в пропагандистському заході з сином білоруського диктатора Олександра Лукашенка Віктором.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: спорт Ольга Хорошавцева росіяни олімпійські ігри Олімпіада

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