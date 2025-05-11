Студентський чемпіонат Росії з боротьби завершився масовою бійкою (відео)

Сутичка розпочалася відразу після бою між спортсменами з Північної Осетії та Дагестану

Російські борці влаштували масову бійку на змаганнях у Владикавказі. Про це повідомляє «Главком».

Інцидент стався на чемпіонаті Росії зі спортивної боротьби серед студентів. Учасники та глядачі турніру розпочали сутичку на килимі. Їх намагалися розборонити інші присутні, однак все це завершилося масовою бійкою.

Сутичка розпочалася відразу після поєдинку між спортсменами з Північної Осетії та Дагестану. За словами головного організатора змагань В'ячеслава Багаєва, борці вже потиснули один одному руки, але в цей момент почалася суперечка між уболівальниками, після чого в хід пішли кулаки.

«Організатори, судді, охорона – всі намагалися їх роборонити. Але не вийшло», – розповів Багаєв.

За його словами, головний суддя змагань одразу передав інформацію про подію до Федерації спортивної боротьби Росії.

«На місці ми не змогли зрозуміти, хто першим вибіг. На відео знімали, але початок бійки ніхто не зафіксував. Тож на місці винного знайти не змогли. Це було негарно, це однозначно. Покарання, я певен, буде. Але яке саме – ми поки що не знаємо», – сказав Багаєв.

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