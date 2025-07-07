Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Лубянська здобула золото чемпіонату світу з вітрильного спорту

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Лубянська здобула золото чемпіонату світу з вітрильного спорту
Лубянська посіла п’яте місце у загальному заліку серед 281 учасника

Ольга стала переможницею у заліку серед 86 дівчат

Українка Ольга Лубянська стала чемпіонкою світу з вітрильного спорту серед дівчат у класі «Оптиміст». Про це повідомляє Главком.

На світовій першості, що проходила у словенському місті Порторож, наша спортсменка стала переможницею у заліку серед 86 дівчат.

Також Ольга посіла п’яте місце у загальному заліку серед 281 учасника.

Як повідомлялося, збірна України з греко-римської боротьби посіла третє місце у командному заліку на чемпіонаті Європи U20 в Італії.

Наші борці здобули сім медалей:

  • «Срібло»: Єгор Якушенко (97 кг); Владислав Покотило (67 кг).
  • «Бронза»: Павло Торяник (87 кг); Іван Янковський (130 кг); Максут Султанов (60 кг); Анатолій Паснак (72 кг); Кирило Шнирьов (82 кг).

Нагадаємо, українські юніори тріумфували на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду.

У столиці Греції Афінах проходив чемпіонат Європи зі стрибків у воду серед юніорів-2025. Участь у цьогорічному турнірі взяли 176 спортсменів із 27 країн.

Україну представляли 13 талановитих спортсменів – 11 досвідчених атлетів і двоє дебютантів: Вероніка Андращук та Назарій Кононенко.

Наша команда знову продемонструвала найвищий рівень майстерності, витримки та командного духу.

У доробку українських юніорів 12 медалей: 6 золотих, 3 срібних та 3 бронзові.

Теги: вітрильний спорт спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єлизавета Вознюк та Олександра Турчин здобули золото чемпіонату Європи
Україна здобула 14 нагород на чемпіонаті Європи з веслування серед юніорів та молоді
Сьогодні, 14:42
Олімпіада пройде з 6 до 22 лютого в Італії
МОК прокоментував можливість участі росіян у Олімпіаді-2026
1 липня, 16:41
У фіналі Муртазаєва здобула перемогу над олімпійською чемпіонкою Токіо-2020 естонкою Катріною Лехіс
Членкиня російського військового клубу виграла чемпіонат Європи з фехтування
16 червня, 22:28
Українці здобули срібло чемпіонату світу
Українці стали призерами чемпіонату світу з богатирського багатоборства
16 червня, 18:41
З 14 по 19 червня італійська Генуя прийматиме чемпіонат Європи
Стала відома заявка України на чемпіонат Європи з фехтування
12 червня, 16:39
Диктатор Володимир Путін та президент ПАР Вінсент Маґвенья
Чому Росія нарощує свою присутність в Африці: пояснення розвідки
12 червня, 11:01
Кабмін додав нові послуги до програми «Ветеранський спорт» для учасників бойових дій
Програму «Ветеранський спорт» розширено: де можна використати допомогу
12 червня, 08:38
У 2002 і 2003 роках Риженков брав участь у чемпіонаті Росії з російських шашок
ЗСУ ліквідували титулованого російського шашкіста та окупанта
10 червня, 13:42
Українці вибороли чотири золота у Єревані
Україна здобула 11 нагород на Кубку світу з самбо
9 червня, 15:25

Новини

«Застрягла». Російська екстенісистка поскаржилася на проблеми з авіасполученням
«Застрягла». Російська екстенісистка поскаржилася на проблеми з авіасполученням
Лубянська здобула золото чемпіонату світу з вітрильного спорту
Лубянська здобула золото чемпіонату світу з вітрильного спорту
НХЛ заборонила прихильнику Путіна Овечкіну давати інтерв'ю у Росії
НХЛ заборонила прихильнику Путіна Овечкіну давати інтерв'ю у Росії
Україна здобула 14 нагород на чемпіонаті Європи з веслування серед юніорів та молоді
Україна здобула 14 нагород на чемпіонаті Європи з веслування серед юніорів та молоді
Збірна України з вільної боротьби посіла третє місце на чемпіонаті Європи U20
Збірна України з вільної боротьби посіла третє місце на чемпіонаті Європи U20
Українці в Літній лізі НБА: розклад матчів
Українці в Літній лізі НБА: розклад матчів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
259K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 липня: ситуація на фронті
195K
За атаками «Шахедів» по Україні стоїть не тільки Росія – The Times
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 липня 2025
85K
Прилітав на храм вертольотом та співав у хорі: що кажуть про митрополита Онуфрія у його рідному селі
51K
Відомий співак заявив про мобілізацію просто під час концерту
29K
Прогноз магнітних бур на 7-9 липня: якою буде сонячна активність

Новини

7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
Вчора, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня, 00:01
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua