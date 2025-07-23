Тхеквондист Гарбар здобув для України третє золото Універсіади

У фіналі українець впевнено переміг Шимона Пятковскі з Польщі

Шостий змагальний день Всесвітньої Універсіади приніс ще дві медалі в скарбничку збірної України. Про це повідомляє «Главком».

Тхеквондист Артем Гарбар здобув золото у ваговій категорії до 87 кг.

В 1/16 фіналу студент Донбаської державної машинобудівної академії переміг Юсуфа Сумано з Малі (2:0), а у чвертьфіналі позбавив шансів на медаль Елтежа Гафарова з Азербайджану (2:0). У півфінальному поєдинку Артем Гарбар здолав американця Майкла Родрігеса (2:0).

У фіналі українець впевнено переміг Шимона Пятковскі з Польщі (2:0) і став чемпіоном Універсіади.

«Я дуже вдячний за те, що в мене вірили. Я дуже пишаюся своєю країною. Це третя золота нагорода у нас. Я дуже старався, щоб виграти цей бій», – сказав Артем.

Окрім золота, медальна колекція збірної поповнилася бронзою. У метанні диска відзначився легкоатлет Михайло Брудін. Його результат – 60 метрів 71 сантиметр.

«Я їхав сюди, щоб метнути 60 і 61, чи 60 метрів 20 сантиметрів. То я дуже щасливий зробити цей результат – 60.71 м», – поділився враженнями бронзовий призер Михайло Брудін.

Нагадаємо, Україна здобула другу золоту медаль на Всесвітній Літній Універсіаді.

У ваговій категорії до 58 кг медаль здобув тхеквондист Максим Маненков. Його колега Кирило Гурнов у вазі до 80 кг став бронзовим призером.

Максим Маненков зізнався, що на успіх його надихнула перемога боксера Олександра Усика: «Донт пуш зе хорсес. Ціль була показати, що я найкращий у своїй ваговій на цьому турнірі. Це як підготовчий крок до чемпіонату світу, який відбудеться через два місяці».

Кирило Гурнов, учасник збірної України з тхеквондо прокоментував свою бронзову нагороду: «Кожен спортсмен сподівається на золото і прагне його отримати, але медаль на такому чемпіонаті високого рівня це також значне досягнення».