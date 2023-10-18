Україна здобула перемогу над Мальтою у відборі на Євро-2024 з футболу

Збірна України з футболу здобула свою четверту перемогу в відборі на Євро-2024

Поєдинок завершився перемогою України із рахунком 3:1

Збірна України обіграла команду Мальти в матчі 8-го туру відбору на Євро-2024. Поєдинок в Та-Калі на Національному стадіоні завершився перемогою «синьо-жовтих» із рахунком 3:1.

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Перший гол у матчі забила Мальта на 12-й хвилині. Пол Мбонг відірвався від центральних захисників збірної України та вивів господарів поля вперед.

На 38-й хвилині удар Георгія Судакова зі штафного майданчика Мальти у власні ворота переправив Раян Камензулі.

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Наприкінці першого тайму Україна отримала право виконати пенальті. Рефері матчу Мортен Крог призначив 11-метровий, який на 43-й хвилині виконав Артем Довбик.

На 85-й хвилині другого тайму Михайло Мудрик забив свій перший гол у складі збірної України.

До завершення матчу жодна з команд не змогла змінити рахунок. Україна здобула четверту перемогу у відборі на Євро-2024.

За підсумками жовтневих матчів відбору Україна вийшла на друге місце у кваліфікаційній групі, на три очки випереджаючи Італію. Останній матч відбору на Євро-2024 Україна проведе 20 листопада та зіграє проти Італії.

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До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.