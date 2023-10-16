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Чи відверне війна в Ізраїлі увагу від України: заява чеського МЗС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи відверне війна в Ізраїлі увагу від України: заява чеського МЗС
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський став першим закордонним дипломатом, який відвідав Ізраїль після атаки ХАМАСу
фото з відкритих джерел

Країни мають бути готовими вкладати більше зусиль в оборону

Війна в Україні продовжує бути пріоритетом для країн Заходу навіть на тлі ізраїльсько-палестинського конфлікту. Напад ХАМАСу на Ізраїль не відверне увагу світу від агресії Російської Федерації. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає «Радіо Свобода».

«Нам здається, що ми рухаємося до глобальної конфронтації. Я не думаю, що це збіг. Ми маємо бути готовими вкладати більше зусиль у нашу оборону. І дотримуватися наших принципів... Ми маємо приділяти увагу усім конфліктам і будь-чому, що загрожує нам. Тож Україна є досі на першому місці», – сказав міністр.

Ліпавський став першим закордонним дипломатом, який відвідав Ізраїль після атаки ХАМАСу 7 жовтня. Він прибув до Тель-Авіва 10 жовтня.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

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Теги: Ізраїль війна Україна Чехія

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