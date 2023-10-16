Чи відверне війна в Ізраїлі увагу від України: заява чеського МЗС

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський став першим закордонним дипломатом, який відвідав Ізраїль після атаки ХАМАСу

Країни мають бути готовими вкладати більше зусиль в оборону

Війна в Україні продовжує бути пріоритетом для країн Заходу навіть на тлі ізраїльсько-палестинського конфлікту. Напад ХАМАСу на Ізраїль не відверне увагу світу від агресії Російської Федерації. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає «Радіо Свобода».

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«Нам здається, що ми рухаємося до глобальної конфронтації. Я не думаю, що це збіг. Ми маємо бути готовими вкладати більше зусиль у нашу оборону. І дотримуватися наших принципів... Ми маємо приділяти увагу усім конфліктам і будь-чому, що загрожує нам. Тож Україна є досі на першому місці», – сказав міністр.

Ліпавський став першим закордонним дипломатом, який відвідав Ізраїль після атаки ХАМАСу 7 жовтня. Він прибув до Тель-Авіва 10 жовтня.

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Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.