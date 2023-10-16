Чому в Росії не оголошують мобілізацію? Розвідка назвала причину

У Росії мобілізаційні заходи в Росії не припинялися – йдеться про десятки тисяч людей на місяць

Мобілізація у Росії не припинялася. Влада прямо не оголошує через побоювання протестів. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі каналу «Ми Україна».

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Юсов наголосив, що в Росії мобілізаційні заходи в Росії не припинялися – йдеться про десятки тисяч людей на місяць.

«Машину готують до нових хвиль мобілізації. Юридичні рамки та повноваження репресивних органів розширюються таким чином, щоб у будь-який момент несподіваного оголошення рішення про нову хвилю мобілізації не зіткнулася з відчутним опором», – зазначив представник ГУР.

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Однак російська влада ще побоюється бунтів, тому безпосередньо мобілізацію не оголошує.

«Влада бояться протестів. Як би диктатура не ставилася до громадського бунту, але вони бояться. Бояться, що забиратимуть людей з вулиці. Так зараз роблять на окупованих територіях України. Зокрема, на Донбасі», – заявив Юсов.

Раніше повідомлялося, що Росія розпочала примусову мобілізацію місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Російські загарбники продовжують зусилля щодо мобілізації до своєї армії мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей України. Так, на цих територіях інтервенти зараз формують систему військового обліку призовників та військовозобов'язаних.

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Нагадаємо, Росія має понад 200 тис. військових, дислокованих на окупованих частинах України.