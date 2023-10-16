Головна Новини
search button user button menu button

Чому в Росії не оголошують мобілізацію? Розвідка назвала причину

Діана Гасюк
glavcom.ua
Чому в Росії не оголошують мобілізацію? Розвідка назвала причину
фото з відкритих джерел

У Росії мобілізаційні заходи в Росії не припинялися – йдеться про десятки тисяч людей на місяць

Мобілізація у Росії не припинялася. Влада прямо не оголошує через побоювання протестів. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі каналу «Ми Україна».

Юсов наголосив, що в Росії мобілізаційні заходи в Росії не припинялися – йдеться про десятки тисяч людей на місяць.

«Машину готують до нових хвиль мобілізації. Юридичні рамки та повноваження репресивних органів розширюються таким чином, щоб у будь-який момент несподіваного оголошення рішення про нову хвилю мобілізації не зіткнулася з відчутним опором», – зазначив представник ГУР.

Однак російська влада ще побоюється бунтів, тому безпосередньо мобілізацію не оголошує.

«Влада бояться протестів. Як би диктатура не ставилася до громадського бунту, але вони бояться. Бояться, що забиратимуть людей з вулиці. Так зараз роблять на окупованих територіях України. Зокрема, на Донбасі», – заявив Юсов.

Раніше повідомлялося, що Росія розпочала примусову мобілізацію місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. 

Російські загарбники продовжують зусилля щодо мобілізації до своєї армії мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей України. Так, на цих територіях інтервенти зараз формують систему військового обліку призовників та військовозобов'язаних.

Нагадаємо, Росія має понад 200 тис. військових, дислокованих на окупованих частинах України.

Теги: мобілізація населення влада Україна росія розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін досі лякає світ ядерною катастрофою
Збільшення ядерної загрози. Все так серйозно?
12 жовтня, 16:16
Впродовж усього відео Соколов, на якому хотіли зробити акцент, не зробив жодного різкого руху та не сказав ні слова
Кремль показав командувача Чорноморського флоту Соколова: що не так із відео
26 вересня, 15:03
Винищувач F-16
Глава міноборони Нідерландів назвала терміни постачання F-16 Україні
27 вересня, 01:40
Затримано 36-річного співробітника компанії «Кронштадт»
Окупанти виявили зрадника в компанії з виробництва дронів
16 вересня, 06:20
Володимир Зеленський запропонував позбавити Росію права вето у Раді Безпеки ООН
Австралія підтримує реформу Радбезу ООН, на якій наголошував Зеленський
23 вересня, 19:16
РФ передала терористам ХАМАС західне стрілецьке озброєння, яке захопила на полі бою, з метою проведення ІПСО проти України
Росія мала інформацію про напад ХАМАС на Ізраїль – розвідка
10 жовтня, 12:17
Словаччина не надсилатиме військову допомогу Україні
Уряд Словаччини зупиняє надання Україні військової допомоги
7 жовтня, 13:10
Ракети влучили у будівлю пансіонату та зерносховище на Одещині
Ракетна атака на південь і удар дронами по Нікополю: яка ситуація в регіонах
7 жовтня, 11:09
Латвія вивільнить людські ресурси на охорону державного кордону
Латвія закриває два пункти пропуску на кордоні з РФ
13 жовтня, 06:37

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
Адмірала, який вижив після удару по штабу Чорноморського флоту, тепер катають Севастопольською бухтою
14K
Олег Ляшко розповів, ким насправді є Арестович
9127
Помер легендарний український співак
7644
Воював з 18 років. Згадаймо Героя України Івана Щоголева
6837
Війна цивілізацій розпочалася. Чи зможемо ми її виграти?
4773
Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною: Китай закликав до міжнародної конференції

Новини

Чому в Росії не оголошують мобілізацію? Розвідка назвала причину
Сьогодні, 02:55
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:43
Кінодіва Ольга Гришина повернулася на театральну сцену. Фоторепортаж з прем'єри
Вчора, 11:34
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 04:50
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:53
ЗСУ пояснили, чому окупантам важливо захопити Авдіївку
14 жовтня, 23:09

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту