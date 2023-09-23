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Міллі йде з посади і представив Залужному свого наступника

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Міллі йде з посади і представив Залужному свого наступника
Марка Міллі на посаді голови Об’єднаного комітету начальників штабів США замінить Чарльз Браун
колаж: 24tv.ua

Залужний подякував Міллі за допомогу

Увечері 22 вересня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

«Розповів про обстановку на фронті, перебіг наших оборонних та наступальних операцій. Противник намагається контратакувати на різних напрямках, однак наші воїни тримають позиції міцно. Окремо зупинилися на потребах Збройних сил України - важливо посилити нашу ППО та артилерію. Подякував американським партнерам за черговий пакет військової допомоги», – розповів Залужний про розмову.

Цього місяця у Міллі закінчується термін повноважень на посаді очільника Обʼєднаного комітету начальників штабів США. «З перших днів повномасштабного російського вторгнення, особливо у найбільш складні моменти цієї війни, генерал Міллі завжди був поряд із нашим народом. Ми цінуємо проведену титанічну роботу, важливі поради, всебічну допомогу та підтримку. Запросив його в Україну та матиму за честь зустрічати на нашій землі», - зазначив Залужний.

На знак продовження тісного партнерства України та США генерал Міллі познайомив Залужного зі своїм наступником - генералом Чарльзом Брауном.

«Домовилися підтримувати високий рівень комунікації та найближчим часом провести перемовини», – повідомив Залужний.

Теги: Валерій Залужний США війна Україна ЗСУ

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