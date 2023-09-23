Міллі йде з посади і представив Залужному свого наступника

Залужний подякував Міллі за допомогу

Увечері 22 вересня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

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«Розповів про обстановку на фронті, перебіг наших оборонних та наступальних операцій. Противник намагається контратакувати на різних напрямках, однак наші воїни тримають позиції міцно. Окремо зупинилися на потребах Збройних сил України - важливо посилити нашу ППО та артилерію. Подякував американським партнерам за черговий пакет військової допомоги», – розповів Залужний про розмову.

Цього місяця у Міллі закінчується термін повноважень на посаді очільника Обʼєднаного комітету начальників штабів США. «З перших днів повномасштабного російського вторгнення, особливо у найбільш складні моменти цієї війни, генерал Міллі завжди був поряд із нашим народом. Ми цінуємо проведену титанічну роботу, важливі поради, всебічну допомогу та підтримку. Запросив його в Україну та матиму за честь зустрічати на нашій землі», - зазначив Залужний.

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На знак продовження тісного партнерства України та США генерал Міллі познайомив Залужного зі своїм наступником - генералом Чарльзом Брауном.

«Домовилися підтримувати високий рівень комунікації та найближчим часом провести перемовини», – повідомив Залужний.