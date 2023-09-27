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Поплічник Януковича в Інституті українознавства? МОН відреагувало на скандальне призначення

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Поплічник Януковича в Інституті українознавства? МОН відреагувало на скандальне призначення
У МОН з’ясовують обставини ситуації, що склалася
фото: Радіо Свобода

Міністерство освіти пообіцяло вжити необхідних заходів, щоб зробити подібні випадки неможливими

Після призначення заступником директора інституту українознавства Дмитра Вєдєнєєва в мережі розгорівся скандал. Своє обурення висловив український історик Володимир В’ятрович на сторінці у Facebook. На його допис відгукнулося МОН.

«Дякуємо, що привертаєте увагу до ситуації. Україна досягла значного прогресу у визнанні Голодомору геноцидом українського народу, і ми глибоко шануємо працю людей, що роками докладали до цього зусилля. Заперечення геноциду, паплюження пам’яті жертв Голодомору – суперечить цілям і цінностям МОН. З’ясовуємо обставини ситуації, що склалася, і вживатимемо усіх необхідних заходів, що залежать від нас, для того, щоб зробити подібні випадки неможливими», – прокоментували в Міносвіти.

Поплічник Януковича в Інституті українознавства? МОН відреагувало на скандальне призначення фото 1
фото: скріншот

Нагадаємо, 21 вересня стало відомо, що заступником директора Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України став Дмитро Вєдєнєєв.

Призначення Вєдєнєєва на цю посаду викликало обурення в суспільстві. За часів Януковича Дмитро Вєдєнєєв був заступником директора Українського інституту національної пам’яті. На цій посаді він відроджував концепцію Голодомору за версією КДБ. 

На призначення Вєдєнєєва на цю посаду відреагував український історик та народний депутат Володимир В'ятрович. За його словами, через цю структуру Дмитро Вєдєнєєв впроваджував вигідне для Росії бачення Голодомору та озвучував російські наративи про наше минуле. 

В'ятрович закликав МОН і Оксена Лісового виправити цю помилку, яка є особливо ганебною у рік, коли відзначаємо 90 роковини Голодомору.

Теги: Володимир В'ятрович скандал Україна Оксен Лісовий МОН

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