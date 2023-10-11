Початок переговорів про вступ України до ЄС: Порошенко спрогнозував, яким буде рішення Єврокомісії

Порошенко також закликав утриматись від нереальних обіцянок, що за рік-два Україна буде членом ЄС

Петро Порошенко, який перебуває у Брюсселі, в інтерв’ю журналістам заявив, що очікує на позитивне рішення Європейської Комісії 8 листопада і рекомендації розпочати передвступні переговори з Україною.

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«Зараз Брюссель – дуже важливе місце для майбутнього України. І саме тому наша команда два дні напружено працювала в Брюсселі, маючи головну мету, щоб 8 листопада Європейська Комісія проголосувала за прийняття рішення про початок передвступних переговорів України для вступу в ЄС. Це були зустрічі з Єврокомісарами, з Віце – президентом Єврокомісії, з європейськими парламентарями, з доповідачами по Україні, з Групою друзів України.

Мені здається, що 8 числа Європейська Комісія прийме рішення про початок передвступних переговорів», – поділився враженнями Порошенко.

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«Це рішення непросте, воно накладає величезну відповідальність на Україну, але це відкриває для нас великі можливості. Це де-факто визнання заслуг не українських політиків, а українських воїнів і українського народу. І я буду робити все від мене залежне, щоб ми виконали своє домашнє завдання перед 8-им листопада і до початку грудня – щоб і Європейська Рада на рівні лідерів держав та урядів підтримала ці пропозиції Європейської Комісії, і щоб ми розпочали нарешті переговори», – наголошує п’ятий президент.

Він також закликав утриматись від нереальних обіцянок, що за рік-два Україна буде членом ЄС. «Це серйозна і напружена робота. Ми маємо захистити свою економіку, ми маємо захистити ті позиції, з якими ми йдемо до ЄС. І українські аграрії, і українські промисловці, і українські медіа мають бути захищені під час членства в Євросоюзі», – вважає Порошенко.

«Нам треба працювати по всьому переліку критеріїв, це і права людини, і верховенство права, і демократія, і парламентський плюралізм, і захист людей, і захист економіки. Але ми маємо зробити свою роботу», – зазначає Порошенко.

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«Але чим відрізняється поточна ситуація? Вперше в історії це залежить не від Європейської Комісії, не від Європейської Ради, не від ЄС, не від МВФ, це залежить зараз від України. Давайте скористаємося цим дуже вузьким вікном можливості і увірвемося в переговорний процес, прискоривши наше майбутнє членство. Я і моя команда для цього точно готові робити все від нас залежне», – сказав Петро Порошенко.