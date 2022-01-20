Олег Блохін купив розкішний німецький позашляховик (фото)

Легенда світового футболу Олег Блохін став власником великого преміального німецького кросовера

Олег Блохін – легенда світового футболу та один з найвідоміших українських спортсменів – купив розкішний німецький автомобіль – Audi Q8. Це найбільший та найдорожчий кросовер у лінійці німецького бренду.

Q8 – флагманський позашляховик Audi. Модель дебютувала у 2018 році. Завдовжки вона майже п’ять метрів. Автомобіль побудовано на одній платформі з такими відомими преміальними кросоверами, як Porsche Cayenne та Bentley Bentayga.

Позашляховик оснащено системою повного приводу. За доплату для моделі пропонується адаптивна пневматична підвіска, яка в залежності від дорожніх умов може змінювати кліренс в межах 90 міліметрів.

Відомо, що Блохін обрав автомобіль з трилітровим дизельним мотором, який видає 286 кінських сил. Двигун працює з семиступінчастим роботом. До 100 км на годину кросовер розганяється за 6,3 секунди.

У салоні – дисплей на 10 дюймів на центральній консолі. Ще один екран – на 8,6 дюйма – відповідає за клімат-контроль. Панель приладів – цифрова, розміром 12,3 дюйма.

Коштує такий автомобіль близько 2 млн грн.