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    Олег Блохін купив розкішний німецький позашляховик (фото)

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    Олег Блохін купив дорогий позашляховик - Олег Блохін купив розкішний німецький позашляховик (фото)
    Олег Блохін купив дорогий позашляховик
    фото: facebook.com

    Легенда світового футболу Олег Блохін став власником великого преміального німецького кросовера

    Олег Блохін – легенда світового футболу та один з найвідоміших українських спортсменів – купив розкішний німецький автомобіль – Audi Q8. Це найбільший та найдорожчий кросовер у лінійці німецького бренду.

    Q8 – флагманський позашляховик Audi. Модель дебютувала у 2018 році. Завдовжки вона майже п’ять метрів. Автомобіль побудовано на одній платформі з такими відомими преміальними кросоверами, як Porsche Cayenne та Bentley Bentayga.

    Позашляховик оснащено системою повного приводу. За доплату для моделі пропонується адаптивна пневматична підвіска, яка в залежності від дорожніх умов може змінювати кліренс в межах 90 міліметрів.

    Відомо, що Блохін обрав автомобіль з трилітровим дизельним мотором, який видає 286 кінських сил. Двигун працює з семиступінчастим роботом. До 100 км на годину кросовер розганяється за 6,3 секунди.

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    Олег Блохін купив розкішний німецький позашляховик (фото)
    Олег Блохін купив розкішний німецький позашляховик (фото)
    Олег Блохін купив розкішний німецький позашляховик (фото)
    Олег Блохін купив розкішний німецький позашляховик (фото)
    Олег Блохін купив розкішний німецький позашляховик (фото)
    Олег Блохін купив розкішний німецький позашляховик (фото)
    Олег Блохін купив розкішний німецький позашляховик (фото)
    Олег Блохін купив розкішний німецький позашляховик (фото)
    Олег Блохін купив розкішний німецький позашляховик (фото)
    Олег Блохін купив розкішний німецький позашляховик (фото)
    Олег Блохін купив розкішний німецький позашляховик (фото)
    Олег Блохін купив розкішний німецький позашляховик (фото)

    У салоні – дисплей на 10 дюймів на центральній консолі. Ще один екран – на 8,6 дюйма – відповідає за клімат-контроль. Панель приладів – цифрова, розміром 12,3 дюйма.

    Коштує такий автомобіль близько 2 млн грн.

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    Теги: Олег Блохін кросовери Audi Audi Q8
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    Олег Блохін купив розкішний німецький позашляховик (фото)