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    Футболіст збірної України зламав ногу на льоду і не зіграє в плей-оф чемпіонату світу

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    Сергій Кривцов пропустить тренувальні збори донецької команди - Футболіст збірної України зламав ногу на льоду і не зіграє в плей-оф чемпіонату світу
    Сергій Кривцов пропустить тренувальні збори донецької команди
    фото з відкритих джерел

    Захисник «Шахтаря» Сергій Кривцов пропустить початок сезону

    Провідний гравець «Шахтаря» Сергій Кривцов не полетів з командою на тренувальний збір до Туреччини. Як з’ясувалося, футболіст зазнав побутової травми. За інформацією головного лікаря «гірників» Артура Глущенко, захисник отримав перелом малої гомілкової кістки через ожеледицю.

    Як повідомляє «Футбол NEWS», Кривцов залишився в Києві. Строки повернення футболіста до строю не повідомляються, але відновлення після подібних травм займає півтора-два місяці.

    Таким чином, Сергій напевно пропустить матчі плей-оф чемпіонату світу. 24 березня збірна України зіграє на виїзді з Шотландією і, в разі успіху, посперечається за путівку на чемпіон світу 29 березня з переможцем пари Вельс – Австрія.

    Кривцов виступає за «Шахтар» з 2010 року і є одним із найдосвідченіших гравців у команді.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України ФК «Шахтар» Сергій Кривцов
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    Футболіст збірної України зламав ногу на льоду і не зіграє в плей-оф чемпіонату світу