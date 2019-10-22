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    Українець Малиновський забив у Манчестері свій перший гол у Лізі чемпіонів (відео)

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    Руслан Малиновський вперше забиває у Лізі чемпіонів - Українець Малиновський забив у Манчестері свій перший гол у Лізі чемпіонів (відео)
    Руслан Малиновський вперше забиває у Лізі чемпіонів
    UEFA.com

    Берґамці сенсаційно повели у виїзному матчі проти «Манчестер Сіті»

    У ці хвилини на «Ітіхад Стейдіум» у Манчестері зустрічаються суперники донецького «Шахтаря» за групою С Ліги чемпіонів – англійський «Манчестер Сіті» та італійська «Аталанта».

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    «Міщани», які стартових два поєдинки групового турніру виграли, домінували, але на 28-й хвилині Йосип Ілічіч в атаці, яку розпочав українець Руслан Малиновський, заробив пенальті. До позначки підійшов Малиновський і виконав вирок бездоганно – 0:1.

    Правда, попереду «Аталанта» буда недовго. Вже через шість хвилин Серхіо Аґуеро замкнув передачу Рахіма Стерлінґа і рахунок зрівняв.

    Минуло ще три хвилини і Андреа Мазьєлло вдарив у власному карному майданчику по нозі Стерлінґа. Арбітр знову вказав на позначку і Аґуеро з пенальті зробив дубль.

    Після першого тайму «Ман Сіті» ведуть 2:1.

    Зазначимо, що Олександр Зінченко до заявки «Манчестер Сіті» на цей матч не потрапив.

    Нагадаємо, що в першому матчі ігрового дня «Шахтар» у Харкові зіграв внічию з заґребським «Динамо».

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