Українець Малиновський забив у Манчестері свій перший гол у Лізі чемпіонів (відео)



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Руслан Малиновський вперше забиває у Лізі чемпіонів UEFA.com

Берґамці сенсаційно повели у виїзному матчі проти «Манчестер Сіті»

У ці хвилини на «Ітіхад Стейдіум» у Манчестері зустрічаються суперники донецького «Шахтаря» за групою С Ліги чемпіонів – англійський «Манчестер Сіті» та італійська «Аталанта».

«Міщани», які стартових два поєдинки групового турніру виграли, домінували, але на 28-й хвилині Йосип Ілічіч в атаці, яку розпочав українець Руслан Малиновський, заробив пенальті. До позначки підійшов Малиновський і виконав вирок бездоганно – 0:1.

Правда, попереду «Аталанта» буда недовго. Вже через шість хвилин Серхіо Аґуеро замкнув передачу Рахіма Стерлінґа і рахунок зрівняв.

Минуло ще три хвилини і Андреа Мазьєлло вдарив у власному карному майданчику по нозі Стерлінґа. Арбітр знову вказав на позначку і Аґуеро з пенальті зробив дубль.

Після першого тайму «Ман Сіті» ведуть 2:1.

Зазначимо, що Олександр Зінченко до заявки «Манчестер Сіті» на цей матч не потрапив.

Нагадаємо, що в першому матчі ігрового дня «Шахтар» у Харкові зіграв внічию з заґребським «Динамо».