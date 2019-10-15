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    Вражаюче виконання гімну Хором Верьовки перед матчем Україна – Португалія (відео)

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    Так ніхто не співав, через тисячі літ лише приходить подібне співання - Вражаюче виконання гімну Хором Верьовки перед матчем Україна – Португалія (відео)
    Так ніхто не співав, через тисячі літ лише приходить подібне співання
    Фото із соцмереж

    Над «Олімпійським» прогримів хор із 125-ти осіб

    Україна знову вражена виконанням національного славня перед матчем нашої футбольної збірної в рамках відбірної кампанії Євро-2020.

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    Після істерії, яку спричинив співом «Ще не вмерла…» напівкомічний поп-виконавець з оперним голосом Дзідзьо в Харкові у Києві перед грою українців з чинними чемпіонами Європи португальцями гімн виконував Хор імені Григорія Верьовки зі 125-ти осіб. То було справді неперевершено.

    Україна перемогла Португалію 2:1 і вийшла в фінальну частину Євро-2020 з першого місця.

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