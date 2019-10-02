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    Ліга чемпіонів: феєрія «Баварії», нічия «Брюґґе» та результати 1 жовтня (відео)

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    &laquo;Брюґґе&raquo; не втримав перевагу проти мадридців - Ліга чемпіонів: феєрія «Баварії», нічия «Брюґґе» та результати 1 жовтня (відео)
    «Брюґґе» не втримав перевагу проти мадридців
    УЄФА

    Зіграно частину матчів другого туру групового етапу

    У Лізі чемпіонів 1 жовтня відбулася частина матчів другого туру групового етапу.

    «Брюґґе», який в кваліфікації вибив київське «Динамо» ще Олександра Хацкевича, ледь не відібрав три очки на виїзді у «Реала». У другому таймі бельгійці не втримали перевагу в два м’ячі. Під кінець зустрічі гості залишилися в меншості.

    «Баварія» впевнено перемогла на виїзді «Тоттнем». Гнабрі зробив у гостей покер.

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    «Црвена Звєзда» таки дотиснула вдома «Олімпіакос» та вирвала вольову перемогу, скориставшись вилученням у суперника.

    «Ювентус» розгромив вдома «Байєр». Роналду забив уже 33-й команді в Лізі чемпіонів. За цим показником він наздогнав колишнього форварда «Реалу» Рауля. Мессі наразі забивав 32-м суперникам у ЛЧ.

    Група А

    «Галатасарай» (Туреччна) – «Парі Сен-Жермен» (Франція) – 0:1
    Гол: Ікарді (52)

    «Реал» (Іспанія) – «Брюґґе» (Бельгія) – 2:2
    Голи: 0:1 – Бонавентуре (9). 0:2 – Бонавентуре (39). 1:2 – Рамос (55). 2:2 – Каземіро (85).
    Вилучення: Вомер (84, Б)


    Становище команд: «ПСЖ» - 6, «Брюґґе» - 2, «Галатасарай» - 1, «Реал» - 1.

    Група В

    «Црвена Звєзда» (Сербія) – «Олімпіакос» (Греція) – 3:1
    Голи: 0:1 – Рубен Семедо (37). 1:1 – Вулич (62). 2:1 – Мілунович (87). 3:1 – Боак’є (90).
    Вилучення: Бензія (58, О)

    «Тоттнем» (Англія) – «Баварія» (Німеччина) – 2:4
    Голи: 1:0 – Сон Хон Мін (12). 1:1 – Кімміх (15). 1:2 – Левандовськи (45). 1:3 – Гнабрі (53). 1:4 – Гнабрі (55). 2:4 – Кане (61, з пенальті). 2:5 – Гнабрі (83). 2:6 – Левандовськи (87). 2:7 – Гнабрі (88).

    Статновище команд: «Баварія» - 6, «Црвена Звєзда» - 3, «Олімпіакос» - 1, «Тоттнем» - 1.

    Група С
    «Манчестер Сіті» (Англія) – «Динамо» (Хорватія) – 2:0
    Голи: 1:0 – Стерлінг (66). 2:0 – Фоден (90+5)

    Становище команд: «Манчестер Сіті» - 6, «Шахтар» - 3, «Динамо» - 3, «Аталанта» - 0.

    Група D

    «Ювентус» (Італія) – «Байєр» (Німеччина) – 3:0
    Голи: 1:0 – Ігуаїн (17). 2:0 – Бернардескі (62). 3:0 – Кріштіану Роналду (89).

    «Локомотив» (Росія) – «Атлетико» (Іспанія) – 0:2
    Гол: 0:1 – Жоао Фелікс (48). 0:2 – Томас (58)

    Становище команд: «Атлетико» - 4, «Ювентус» - 4, «Локомотив» - 3, «Байєр» - 0.

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