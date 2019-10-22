«Шахтар» не зміг переграти загребське «Динамо» в Лізі чемпіонів (відео)



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Андрій П'ятов загалом зіграв надійно. але привіз у свої ворота пенальті UEFA (c) Getty Images

Хорвати переграли українського чемпіона, але перемоги не втримали

Донецький «Шахтар» не зумів переграти заґребське «Динамо» в матчі третього туру групового турніру Ліги чемпіонів.

«Шахтар» (Донецьк, Україна) – «Динамо» (Заґреб, Хорватія) – 2:2

Голи: 0:1 – Коноплянка (16). 1:1 – Дані Ольмо (25). 1:2 – Орсіч (60, з пенальті). 2:2 – Додо (75)

«Шахтар»: П’ятов – Болбат (Додо, 66), Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Ісмаїлі – Тарас Степаненко, Алан Патрік – Марлос (Віктор Коваленко, 84), Тайсон (к), Коноплянка (Манор Соломон, 66) – Жуніор Мораєш. Тренер – Луїш Каштру

«Динамо»: Ліваковіч – Петар Стояновіч, Теофіл-Катерен, Ділавер, Діно Періч, Леовац – Дані Ольмо, Адемі (к), Моро, Орсіч – Ґаврановіч (Бруно Петковіч, 62). Тренер – Ненад Б’єліца

Судді: Матеу Лаґос – Пау Себріан, Роберто дель Паломар (усі – Іспанія)

Попередження: Алан Патрік (40), П’ятов (58), Болбат (59) – Петар Стояновіч (7), Діно Періч (23), Ділавер (63), Адемі (64)

22 жовтня. Харків. ОСК «Металіст»

Починалося все для «Шахтаря» добре. Після вишуканої передачі Марлоса швидкий м’яч забив Євген Коноплянка.

Однак після того голу хорвати перехопили перевагу і доволі швидко відігралися: Дані Ольмо зумів замкнути передачу Мислава Орсіча зліва – 1:1.

У першій половині другого тайму перевага хорватів була тотальною. Ще до того, як Орсіч реалізував пенальті, «Динамо» втратило дві найреальніші нагоди вийти вперед. А пенальті воротар Андрій П’ятов, який до того грав бездоганно, привіз собі на рівному місці. Навіщо Андрій валив класичним прийомом з дзюдо Маріо Ґаврановіча у межах карної зони – загадка. Так чи інакше, суддя справедливо вказав на позначку, а Орсіч не промахнувся – 1:2.

У критичній ситуації спрацювали заміни Луїша Каштру, який випустив одного за одним Додо і Манора Соломона. Саме Додо, отримавши розрізний пас від Алана Патріка, на шаленій швидкості увірвався до карного майданчика зліва, слаломно обійшов воротаря і вразив напівпорожні ворота – 2:2.

На тому команди й вгомонилися. Кінцівка поєдинку минула більш-менш спокійно. Таким чином, «Динамо» і «Шахтар», набравши по чотири очки, продовжують ділити друге третє місця в групі і спробують визначити сильнішого через два тижні на заґребському «Максимірі».

В іншому матчі групи С англійський «Манчестер Сіті», який наразі не втрачав очок, о 22:00 зіграє з італійською «Аталантою».