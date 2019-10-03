Ліга чемпіонів: порятунок «Ліверпуля» та всі результати 2 жовтня



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«Ліверпуль» врятував пеермогу вдома проти «Зальцбурга» УЄФА

Зіграно матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів

У Лізі чемпіонів 2 жовтня відбулася друга частина другого туру групового етапу.

Аж сім м’ячів побачили вболівальник в Ліверпулі. Господарі при цьому ледь не впустили перемогу, коли «Лейпціг» відігрався після трьох пропущених ще в першому таймі м’ячів.

«Барселона» здобула вдома вольову перемогу проти «Інтера» завдяки дублю Луіса Суареса в другому таймі.

Група Е

«Ґенк» (Бельгія) – «Наполі» (Італія) – 0:0



«Ліверпуль» (Англія) – «Зальцбург» (Австрія) – 4:3

Голи: 1:0 – Мане (9). 2:0 – Робертсон (25). 3:0 – Салах (36). 3:1 – Хван (39). 3:2 – Мінаміно (56). 3:3 – Хааланд (60). 4:3 – Салах (69).

Становище команд: «Наполі» - 4, «Лейпциг» - 3, «Ліверпуль» - 3, «Ґенк» - 1.

Група F

«Славія» (Чехія) – «Боруссія» Д (Німеччина) – 0:2

Голи: 0:1 – Хакімі (35). 0:2 – Хакімі (89).

«Барселона» (Іспанія) – «Інтер» (Італія) – 2:1

Голи: 0:1 – Мартінес (3). 1:1 – Луіс Суарес (58). 2:1 – Луіс Суарес (84)

Становище команд: «Боруссія» Д – 4, «Барселона» - 4, «Інтер» - 1, «Славія» - 1.

Група G

«Лейпциг» (Німеччина) – «Ліон» (Франція) – 0:2

Голи: 0:1 – Депай (11). 0:2 – Террьє (65)

«Зеніт» (Росія) – «Бенфіка» (Португалія) – 3:1

Гол: 1:0 – Дзюба (22). 2:0 – Рубен Діас (70, у свої ворота). 3:0 – Азмун (78). 3:1 – Де Томас (85).

Становище команд: «Зеніт» - 4, «Ліон» - 4, «Лейпциг» - 3, «Бенфіка» - 0.

Група H

«Лілль» (Франція) – «Челсі» (Англія) – 1:2

Голи: 0:1 – Абрахам (22). 1:1 – Осімхен (33). 1:2 – Вілліан (78)

«Валенсія» (Іспанія) – «Аякс» (Нідерланди) – 0:3

Голи: 0:1 – Зієш (8). 0:2 – Промес (34). 0:3 – Ван де Беек (67)

Становище команд: «Аякс» - 6, «Челсі» - 3, «Валенсія» - 3, «Лілль» - 0.