Українка настріляла на «дерев’яну» медаль на Олімпіаді

Прапороносець Олена Костевич стала четвертою в стрільбі з пневматичного пістолета

У другий змагальний день Ігор у Токіо збірна України поки що без медалей. Могла потрапити на п’єдестал Олена Костевич, проте наш прапороносець задовольнилася четвертим місцем.

На момент першого вибування (після 12 пострілів) – Костевич була на третьому місці. Але 17-м пострілом українка вистрелила на 8.7 бала – на один бал гірше, ніж найближчі суперниці. Відіграти цей гандикап за наступні три постріли Олена не змогла: вона вилетіла після 20-го пострілу, залишившись на четвертому місці.

Україна вдруге фінішує на четвертому місці на Олімпіаді-2020 – і знову в стрільбі. Першу «дерев’яну» медаль, як жартують спортсмени про четверте підсумкове місце, здобув Павло Коростильов.

Раніше Україна здобула першу нагороду на Олімпіаді.



