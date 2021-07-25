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    Українка настріляла на «дерев’яну» медаль на Олімпіаді

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    Олена Костевич схибила у фінальних змаганнях - Українка настріляла на «дерев’яну» медаль на Олімпіаді
    Олена Костевич схибила у фінальних змаганнях
    Фото з відкритих джерел

    Прапороносець Олена Костевич стала четвертою в стрільбі з пневматичного пістолета

    У другий змагальний день Ігор у Токіо збірна України поки що без медалей. Могла потрапити на п’єдестал Олена Костевич, проте наш прапороносець задовольнилася четвертим місцем.

    На момент першого вибування (після 12 пострілів) – Костевич була на третьому місці. Але 17-м пострілом українка вистрелила на 8.7 бала – на один бал гірше, ніж найближчі суперниці. Відіграти цей гандикап за наступні три постріли Олена не змогла: вона вилетіла після 20-го пострілу, залишившись на четвертому місці.

    Україна вдруге фінішує на четвертому місці на Олімпіаді-2020 – і знову в стрільбі. Першу «дерев’яну» медаль, як жартують спортсмени про четверте підсумкове місце, здобув Павло Коростильов.

    Раніше Україна здобула першу нагороду на Олімпіаді.

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    Теги: Олімпіада Олена Костевич
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    Українка настріляла на «дерев’яну» медаль на Олімпіаді