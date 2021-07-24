Білодід розповіла, чому розридалася після «бронзового» фіналу

Дарина розраховувала на медаль іншого ґатунку

Українська дзюдоїстка Дарина Білодід розповіла, чому в неї полилися сльози після перемоги в сутичці за третє місце на Олімпіаді в Токіо.

«Бронза для мене не є нагородою на вагу золота. Мої сльози означають, що я все своє дитинство і життя мріяла про «золото». Але краще бути з «бронзою», ніж без медалі. Не знаю, чому так сталося. Я була добре готова – як фізично , так і морально», – сказала Дарина. – Вважаю, сутичка з Тонакі у півфіналі йшла добре, я домінувала, але в якийсь момент... Я ще не переглядала виступ, ми з батьками переглянемо і зрозуміємо, що трапилося».

Білодід розридалася після перемоги в сутичці за «бронзу» Олімпіади

Після Ігор у Токіо Дарина візьме паузу у виступах.

«Після Олімпіади хочу відпочити, зроблю невелику паузу, місяць або більше без тренувань. Хочу, щоб моя голова відпочила. Потім вже буде видно. Звичайно, хочу продовжувати тренуватися. До Парижа-2024 – ще дуже багато часу, але моя дитяча мрія – «золото» Олімпійських ігор. Буду намагатися, щоб ця мрія здійснилася», – підсумувала перша українська медалістка Токіо.

Усі результати першого дня Олімпіади.