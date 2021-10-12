Українець, який постраждав за критику Путіна, став чемпіоном Європи

Харків’янин Юрій Анікєєв втретє виграв чемпіонат континенту

Український міжнародний майстер з шашок Юрій Анікєєв став триразовим чемпіоном Європи. В італійському Кʼянчано-Терме, де проходив турнір, він виграв змагання шашок-100. В останній день змагань 38-річний спортсмен набрав у бліці 14 очок і фінішував першим, випередивши у підсумковому протоколі голландця Яна Грондекайка і ще одного нашого співвітчизника — 33-річного Артема Іванова з Дніпра, який став бронзовим призером ЧЄ.

Свого часу Юрія Анікєєва дискваліфікували на три роки за «порушення етичного кодексу Міжнародної федерації шашок (IDF)», іншими словами, за публічну критику Володимира Путіна та появу на церемонії нагородження у вишиванці, нагадують «Факти». Але незабаром Спортивний арбітражний суд у Лозанні анулював вердикт російського керівництва IDF, повністю виправдавши українського спортсмена. До того ж, CAS також зобов'язав федерацію виплатити українцю 5 тисяч швейцарських франків як компенсацію та покрити витрати за хід судового процесу.

У змаганнях жінок чемпіонкою Європи з бліцу стала одеситка Вікторія Мотричко. Цей успіх – вже п’ятий для українки на першостях континенту.

Ольга Балтаржи стала віцечемпіонкою в турнірі зі звичайним контролем часу, а жіноча команда здобула «срібло» в командній першості.