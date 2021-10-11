Де дивитися матч відбору до чемпіонату світу з футболу Україна – Боснія і Герцеговина

На «Арені Львів» відбудеться матч за друге місце у кваліфікаційному турнірі

Збірна України продовжує боротьбу за вихід до чемпіонату світу з футболу. Нашій команді залишилося провести два матчі в груповому турнірі. Обидва – проти Боснії і Герцеговини. Суперники зберігають шанси на друге місце, яке дає право продовжити боротьбу на наступному етапі відбору.

Турнірне становище у групі D: 1. Франція – 12 очок (6 матчів); 2. Україна – 8 (6); 3. Боснія і Герцеговина ­– 6 (5); 4. Фінляндія – 5 (5); 5. Казахстан ­– 3 (6).

Поступатися не можна. В теорії нашій команді може вистачити й трьох-чотирьох набраних очок у матчах, що залишилися, але точно гарантують нам друге місце тільки дві перемоги.

Це розуміють у команді, про що розповів перед матчем в.о. головного тренера Олександр Петраков.

Матч 12 жовтня стане дебютним між національними командами України та Боснії і Герцеговини, незалежність якої, як і нашої країни, була проголошена 1992 року.

Того ж дня у групі пройде ще одна зустріч: збірна Казахстану прийме в Нур-Султані команду Фінляндії (початок – о 17:00).

Матч Україна – Боснія і Герцеговина на «Арені Львів» розпочнеться о 21:45. Пряму трансляцію дивіться на телеканалах «Україна» та «Футбол 1». За текстовим супроводженням гри слідкуйте на «Главкомі».