Збірна України сенсаційно здолала бронзових призерок чемпіонату Європи з гандболу

Національна команда з перемоги стартувала у відборі до Євро-2022

Жіноча збірна України з гандболу з перемоги розпочала відбірний турнір до Євро-2022. Наша команда на виїзді взяла гору над бронзовими призерами минулого чемпіонату континенту командою Хорватії.

Перша половина зустрічі пройшла за сценарієм господарок. Хорватки поступово нарощували перевагу і на перерву пішли з перевагою в чотири голи. У гандболі таке велике відставання відіграється нечасто, проте в нашій команді кураж упіймала воротарка Юдіт Балог. У другому таймі перший м’яч наші суперниці закинули лише за 15 хвилин після його початку, а загалом змогли відзначитися лише сім разів – менше, ніж у першій половині у два рази. Українки, в свою чергу, зіграли рівно та перемогли 23:22.

В іншому матчі нашої групи Франція здолала Чехію з рахунком 38:22.

Відбірний турнір до Євро-2022. Група 4

Хорватія – Україна – 22:23 (15:11)

Україна: Балог, Гладун, Дмитришин , Дябло, Маркевич (3 голи), Прокоп’як, Поляк, Мелекесцева (1), Воловник (1), Савчин (1), Смбатян (4) , Стрюкова (3), Стельмах, Глібко (6), Левченко, Коновалова (4).

Матчі збірної України

7 жовтня. Хорватія – Україна – 22:23

10 жовтня. Україна – Франція

2 березня. Україна – Чехія

5 березня. Чехія – Україна

20 квітня. Україна – Хорватія

23 квітня. Франція – Україна

24 команди учасниці відбірного турніру до Євро-2022 поділені на 6 груп по 4 команди. По дві найкращі команди з кожної групи зіграють у фінальному турнірі.