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Українець Чепурний зупинився за крок від подіуму Чемпіонату світу зі спортивної гімнастики

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Українець Чепурний зупинився за крок від подіуму Чемпіонату світу зі спортивної гімнастики
Назар Чепурний залишився без нагороди
фото: IMAGO

Чемпіон Європи не зміг поповнити колекцію медаллю планетарної першості

Український гімнаст Назар Чепурний фінішував четвертим на Чемпіонаті світу 2026 в опорному стрибку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на протокол змагань.

У фіналі українець набрав 14,350 бала. Він розділив четверте місце з росіянином Арсєнієм Духном. Переможцем турніру став вірменський гімнаст Артур Давтян (14,850 бала).

Срібним призером став британець Джейк Джарман. Він отримав 14,650 бала. Норвезький гімнаст Себастьян Споневік став третім, випередивши Чепурного всього на 0,016 пункта.

Останній був єдиним представником України в особистих фіналах Чемпіонату світу. Він підійшов до змагань у статусі чемпіона Європи в опорному стрибку. Чепурний завоював «золото» в Загребі у серпні.

Чемпіонат світу. Роттердам, Нідерланди

Чоловіки, опорний стрибок

  1. Артур Давтян – 14,850 бала
  2. Джейк Джарман – 14,650 бала
  3. Себастьян Споневік – 14,366 бала
  4. Назар Чепурний – 14,350 бала

До слова, українка Ярослава Магучіх анонсувала старт підготовки до нового сезону. Стрибунка у висоту готуватиметься до стартів 2027 року в Штатах. Американський Лос-Анджелес буде господарем Олімпіади-2028.

Нагадаємо, раніше Магучіх обрала власні найкращі стрибки 2026 року. Легкоатлетка виділила п'ять стрибків. Найкращий – на чемпіонаті світу в приміщенні у польському Торуні.

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Теги: чемпіонат світу спортивна гімнастика Назар Чепурний

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