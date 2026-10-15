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Атака дронів. Російські гімнасти більше доби добиралися на Чемпіонат світу у Нідерландах

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Атака дронів. Російські гімнасти більше доби добиралися на Чемпіонат світу у Нідерландах
Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики пройде 17-25 жовтня у Роттердамі (Нідерланди)

Росіяни змушені були провести ніч в аеропорту Стамбула

Російські гімнасти більше доби добиралися з Москви до Нідерландів, де 17 жовтня стартує Чемпіонат світу. Про це повідомляє «Главком».

«Ми тільки зараз приземлилися в Амстердамі, шлях на Чемпіонат світу видався дуже непростим», – розповів один з російських тренерів.

Команда мала вилетіти з Москви до Стамбула ще вранці у середу, 14 жовтня. Однак, через закрите небо над Внуково (внаслідок атаки дронів) вони змогли відбути до Туреччини лише через вісім годин і не встигли на пересадку до Амстердама

Отже, росіяни змушені були провести ніч в аеропорту Стамбула і вилетіли в Амстердам тільки вранці.

Нагадаємо, олімпійські чемпіонки зі спортивної гімнастики Ангеліна Мельникова та Вікторія Лістунова не виступлять на Чемпіонаті світу через відмову влади Нідерландів видати їм візи.

Крім Мельникової та Лістунової візу також не отримала Анна Калмикова.

«Посольство Нідерландів у Москві повідомило візовий центр про відмову у видачі віз трьом лідерам жіночої збірної команди Росії – Ангеліні Мельниковій, Вікторії Лістуновій та Анні Калмиковій. Таким чином, спортсменок позбавили можливості виступити на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики», – повідомили у Федерації гімнастики Росії.

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики пройде 17-25 жовтня у Роттердамі (Нідерланди). На ньому будуть розіграні перші командні квоти на Олімпійські ігри 2028 року.

Мельникова та Лістунова відомі своєю підтримкою диктатора Володимира Путіна та його війни проти України. Анна Калмикова є представницею військогов клубу «Динамо».

Варто зазначити, що «Главком» зібрав та передав організаторам світової першості, офіційним органам влади Нідерландів, Міністерству молоді та спорту України, НОК України інформацію про підтримку війни російськими гімнастками.

Теги: спортивна гімнастика спорт росія

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