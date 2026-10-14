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Міжнародна федерація гімнастики прокоментувала невидачу Нідерландами віз російським гімнасткам

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Міжнародна федерація гімнастики прокоментувала невидачу Нідерландами віз російським гімнасткам
Мельникова відома своєю підтримкою диктатора Путіна та його війни проти України

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики пройде з 17 по 25 жовтня у Роттердамі

Міжнародна федерація гімнастики (World Gymnastics) прокоментувала відмову Нідерландів видати візи російським гімнасткам для участі у Чемпіонаті світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу World Gymnastics.

«Видача віз усім учасникам здійснюється виключно за рішенням влади Нідерландів. World Gymnastics не може пояснити причини відмови у видачі віз певній кількості учасників.

World Gymnastics продовжує діалог із владою Нідерландів, місцевим організаційним комітетом та Федерацією гімнастики Росії.

World Gymnastics висловлює глибокий жаль з приводу негативного впливу на підготовку російської делегації», – йдеться у заяві.

Візи для участі в чемпіонаті світу в Роттердамі не видали олімпійським чемпіонкам зі спортивної гімнастики Ангеліні Мельникової та Вікторії Лістуновій, а також чемпіонці Європи Ганні Калмиковій.

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики пройде з 17 по 25 жовтня у Роттердамі.

Нагадаємо, олімпійські чемпіонки зі спортивної гімнастики Ангеліна Мельникова та Вікторія Лістунова не виступлять на Чемпіонаті світу через відмову влади Нідерландів видати їм візи.

Крім Мельникової та Лістунової візу також не отримала Анна Калмикова.

«Посольство Нідерландів у Москві повідомило візовий центр про відмову у видачі віз трьом лідерам жіночої збірної команди Росії – Ангеліні Мельниковій, Вікторії Лістуновій та Анні Калмиковій. Таким чином, спортсменок позбавили можливості виступити на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики», – повідомили у Федерації гімнастики Росії.

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики пройде 17-25 жовтня у Роттердамі (Нідерланди). На ньому будуть розіграні перші командні квоти на Олімпійські ігри 2028 року.

Мельникова та Лістунова відомі своєю підтримкою диктатора Володимира Путіна та його війни проти України. Анна Калмикова є представницею військогов клубу «Динамо».

Варто зазначити, що «Главком» зібрав та передав організаторам світової першості, офіційним органам влади Нідерландів, Міністерству молоді та спорту України, НОК України інформацію про підтримку війни російськими гімнастками.

Теги: Ангеліна Мельникова спортивна гімнастика спорт

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