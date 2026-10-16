Проросійський президент Міжнародної федерації гімнастики став на захист прихильниць Путіна

Морінарі Ватанабе: Ми хочемо, щоб усі спортсмени і делегації брали участь у змаганнях

Відмова у видачі віз російським спортсменам перед Чемпіонатом світу у Нідерландах негативно впливає на світову гімнастику. Про це журналістам заявив очільник Міжнародної федерації гімнастики Морінарі Ватанабе, інформує «Главком».

Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики пройде з 17 по 25 жовтня у Роттердамі. Нідерланди відмовили у видачі віз олімпійським чемпіонкам та прихильницям диктатора Володимира Путіна Ангеліні Мельниковій та Вікторії Лістуновій, а також представниці військового клубу «Динамо» Анні Калмиковій.

«Я хотів би зробити коментар щодо віз для російських спортсменів. Звичайно, ми хочемо, щоб усі спортсмени і делегації брали участь у змаганнях. Федерація гімнастики Росії засмучена через ситуацію з візами, ми були з ними в контакті. Все це нестиме негативний вплив не тільки на російську гімнастику, а й на всіх учасників турніру, що вплине на всю гімнастику», – сказав Ватанабе.

Чемпіонат світу стане першим етапом командного відбору на Олімпійські ігри 2028 року у Лос-Анджелесі. За його підсумками три найкращі чоловічі та жіночі команди отримають олімпійські квоти.

Нагадаємо, 10 березня 2025 року очільник World Gymnastics Морінарі Ватанабе здійснив офіційну поїздку до РФ.

Найбільший політичний резонанс викликали не офіційні заяви функціонера, а його контакти, зафіксовані під час візиту.

Паралельно перед об’єктивами телекамер відбувся публічний жест: Ватанабе демонстративно обійняв олімпійського чемпіона Токіо-2020 Нікіту Нагорного. Фігура Нагорного в цьому контексті має принципове значення з точки зору правил нейтралітету. Із 2020 року Нагорний очолював Головний штаб Всеросійського дитячо-юнацького військово-патріотичного громадського руху «Юнармія», а також має бекграунд служби в Національній гвардії РФ.

10 March, President of the International Gymnastics Federation Morinari Watanabe in Russia hugs Nagorny.



European Union sanctions Nagornyy for “spreading pro-Russian propaganda”. pic.twitter.com/AE4rXIiE80 — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) March 10, 2025

Через участь у військово-патріотичній пропаганді, публічну підтримку воєнних дій та участь у програмах, які міжнародні організації трактують як інтеграцію українських дітей, Нагорного внесено до персональних санкційних списків Великої Британії, США, Європейського Союзу та Канади.

За правилами допуску індивідуальних нейтральних атлетів (AIN), установленими МОК та самою Міжнародною федерацією гімнастики, прямий зв’язок із силовими структурами та активна пропагандистська діяльність повністю виключають спортсмена з міжнародного змагального процесу.

Публічні демонстративні обійми Ватанабе із санкціонованим функціонером «Юнармії» міжнародні оглядачі сприйняли як ігнорування нормативних рамок самого нейтрального статусу.