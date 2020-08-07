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    Українська тенісистка Ястремська реваншувалася за поразку трирічної давнини

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    Даяна Ястремська лише вдруге цьогоріч вийшла у чвертьфінал - Українська тенісистка Ястремська реваншувалася за поразку трирічної давнини
    Даяна Ястремська лише вдруге цьогоріч вийшла у чвертьфінал
    Світлина - Instagram Даяни Ястремської

    Даяна пробилася в чвертьфінал турніру в Палермо

    Друга ракетка України Даяна Ястремська (WTA №25) вийшла у чвертьфінал тенісного турніру із серії International в італійськогому палермо (покриття – ґрунт, призовий фонд - $225 500).

    В 1/8 фіналу одеситка перемогла Осіана Доден із Франції (WTA №116) – 6:2, 6:4.

    Матч тривав годину і 17 хвилин. Українка зробила 11 ейсів проти трьох у суперниці, допустила три подвійні помилки при дев’яти у Доден, виграла активно 39 проти 27-ми в Осіани розіграшів і здійснила лише сім при 17-ти у француженки невимушених помилок. Реалізація брейк-пойнтів – 5/8 у Ястремської, 2/3 у Доден.

    Для суперниць це був другий очний поєдинок: у 2017 році на траві в Сурбітоні Доден обіграла Ястремську в двох сетах.

    Для Даяни це шостий турнір в цьому сезоні. За два місяці змагань українка пройшла до чвертьфіналу тільки на одному турнірі – в Аделаїді в першій половині січня, де в результаті стала фіналісткою.

    В 1/4 фіналу в Палермо українка зіграє проти італійки Каміли Джорджі (WTA №89).

     Читайте також: Українка Ястремська виграла матч, відігравшись із 0:4
    теніс Даяна Ястремська Каміла Джорджі Осіана Доден
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