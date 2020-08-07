Українська тенісистка Ястремська реваншувалася за поразку трирічної давнини



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Даяна Ястремська лише вдруге цьогоріч вийшла у чвертьфінал Світлина - Instagram Даяни Ястремської

Даяна пробилася в чвертьфінал турніру в Палермо

Друга ракетка України Даяна Ястремська (WTA №25) вийшла у чвертьфінал тенісного турніру із серії International в італійськогому палермо (покриття – ґрунт, призовий фонд - $225 500).

В 1/8 фіналу одеситка перемогла Осіана Доден із Франції (WTA №116) – 6:2, 6:4.

Матч тривав годину і 17 хвилин. Українка зробила 11 ейсів проти трьох у суперниці, допустила три подвійні помилки при дев’яти у Доден, виграла активно 39 проти 27-ми в Осіани розіграшів і здійснила лише сім при 17-ти у француженки невимушених помилок. Реалізація брейк-пойнтів – 5/8 у Ястремської, 2/3 у Доден.

Для суперниць це був другий очний поєдинок: у 2017 році на траві в Сурбітоні Доден обіграла Ястремську в двох сетах.

Для Даяни це шостий турнір в цьому сезоні. За два місяці змагань українка пройшла до чвертьфіналу тільки на одному турнірі – в Аделаїді в першій половині січня, де в результаті стала фіналісткою.

В 1/4 фіналу в Палермо українка зіграє проти італійки Каміли Джорджі (WTA №89).