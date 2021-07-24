Україна здобула першу нагороду на Олімпіаді

Дарина Білодід виграла сутичку за бронзову медаль Ігор

Збірна України виграла першу медаль на Олімпіаді в Токіо. Дзюдоїстка Дарина Білодід в сутичці за бронзову нагороду зуміла взяти гору над ізраїльською спортсменкою Широю Рішоні.

Дуже важкий день видався у Дарини. З п'ятої ранку за київським часом вона виходила на килим. Дісталася до півфіналу, але сил, було помітно, їй уже не вистачало. Там поступилася японці Фуні Тонакі, яку перемагала в фіналах чемпіонату світу 2018 та 2019 років. Основний час завершився внічию, а в додатковий японка зуміла скористатися секундною необачністю Білодід і дотиснути її на іпон.

В сутичці за третє місце Дарина зустрілася з ізраїльтянкою Широю Рішоні. Двобій поступово переходив у додатковий час, але суперниці вирішили завершити сутичку швидше. Українка встигла провести прийом і дотиснути Ширу на іпон.

Раніше український стрілець Павло Коростильов став четвертим у стрільбі з пістолета з відстані 10 метрів. У фінал він пройшов з четвертим результатом, але серед найсильніших покращив результат. Певний час ішов другим, проте у вирішальний момент не зумів впоратися з нервами і опустився на четверте місце. Прикро, втім, у Павла ще буде шанс надолужити згаяне в інших дисциплінах.

Трохи раніше українські гімнасти завершили виступ у кваліфікації. Результати після 1-ї зміни: Китай – 262.061, команда без прапора – 261.945, Україна – 247.492.

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