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    Олімпійці США повторили антирекорд п'ятдесятирічної давності

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    В перший день ігор найбільше нагород завоював Китай - Олімпійці США повторили антирекорд п'ятдесятирічної давності
    В перший день ігор найбільше нагород завоював Китай

    Американська збірна в перший день ігор залишилася без медалей

    У перший день Олімпіади-2020 представникам олімпійської команди США не вдалося взяти жодної медалі. Про це стало відомо із статистики ігор.

    Останній раз олімпійцям США не вдалося вибороти в стартовий день змагань жодної нагороди на Олімпіаді 1972 року, яка проходила в Мюнхені. Тобто, антирекорд протримався майже пів сторіччя.

    Тим часом у перший день змагань найбільше нагород здобула збірна Китаю – чотири (3 «золота» та 1 «бронзу»).

    На другому місці Італія та Японія, які здобули по дві медалі (1 «золото» та 1 «срібло»). Три медалі виграла Південна Корея (1 «золото» та 2 «бронзи»).

    Одну медаль вдалося здобути й збірній України. Титулована 20-річна українська дзюдоїстка стала бронзовою призеркою Ігор у Токіо. Дарія – перша українка, яка здобула медаль у дзюдо. Завдяки «бронзі» Білодід наша збірна посідає 19 місце у медальному заліку.

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    Теги: Олімпіада США Південна Корея Японія дзюдо Італія золото
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    Олімпійці США повторили антирекорд п'ятдесятирічної давності