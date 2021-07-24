Медальний залік Олімпіади. Україна в топ-20
Дарина Білодід їхала за золотою нагородою, але мрію здіснить уже в Парижі 2024 року
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Завдяки «бронзі» Дарини Білодід наша збірна опинилася серед найкращих команд на Іграх
Перший медальний день Олімпіади приніс аж три перемоги китайським спортсменам. Несподіванкою завершилася шосейна гонка велосипедистів, де словенець Погачар, лідер серед професійних гонщиків, поступився еквадорцю Річарду Карапасу.
Україна завершила день з «бронзою» Дарини Білодід у дзюдо і входить до топ-20 команд-призерів Олімпіади.
Усі результати першого дня Олімпіади.
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