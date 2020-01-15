Українка Ястремська перемогла екс-першу ракетку світу і вийшла у чвертьфінал турніру в Аделаїді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перемога над Анжелік Кербер буде для Даяни Ястремської непоганою заявкою напередодні Відкритого чемпіонату Австралії Великий теніс України

Німкеня Анжелік Кербер відмовилася продовжувати матч з Даяною

24-та ракетка світу, українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла в чвертьфінал турніру із серії Premier в австралійській Аделаїді (покриття – хард, призовий фонд - $848 000).

В 1/8 фіналу Даяна перемогла екс-першу ракетку світу, переможницю трьох із чотирьох турнірів із серії Grand Slam Анжелік Кербер із Німеччини (нині – 18-й номер світового рейтингу). В першому сеті українка перемогла 6:3, а в другому за рахунку 2:0 суперниця вирішила знятися через проблеми зі спиною.

Загалом суперниці провели на корті близько 45 хвилин.

«Найперше хочу побажати Анжелік, щоб вона добре відновилася і була готовою до Відкритого чемпіонату Австралії, тому що важливо бути в хорошій формі до цього турніру, - сказала Ястремська після перемоги. - З самого початку гри я не відчувала себе надто добре на корті: був невеликий вітер і це трохи мене збивало. Але потім я змогла знайти свою гру, просто намагалася влучити кожним м'ячем у корт.

Здається, що моя гра перейшла на новий рівень? О, це ж тільки мій третій матч у цьому сезоні, у мене інша команда. Не знаю, я просто намагаюся показувати найкраще, що можу, просто працюю.

Що написано в тих записках, які я читала під час матчу? Це секрет (сміється)! Там записані якісь речі, які я повинна читати, щоб зберігати концентрацію. У матчі була пауза, коли Кербер брала медичну перерву, так що було корисно їх почитати».

У чвертьфіналі Даяна Ястремська зіграє з хорваткою Донною Векіч (WTA №20). Раніше тенісистки зустрічалися двічі: в 2017 році Донна Векіч не змогла дограти їх поєдинок на турнірі ITF у Санкт-Петербурзі, а торік Ястремська святкувала перемогу в поєдинку на Малому Підсумковому турнірі в Чжухаї.