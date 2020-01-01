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    Відома легкоатлетка тренує одну з найкращих тенісисток України (фото)

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    Ірина Михальченко і Ангеліна Калініна - Відома легкоатлетка тренує одну з найкращих тенісисток України (фото)
    Ірина Михальченко і Ангеліна Калініна
    Фото із соцмереж

    Ірина Михальченко радіє, що може бути дотичною до підготовки топ-гравця

    Учасниця двох Олімпіад у легкоатлетичних змаганнях зі стрибків у висоту Ірина Михальченко допомагає готуватися до сезону 22-річній українській тенісистці Ангеліні Калініній, котра в поточному рейтингу WTA посідає 161-ше місце, а в грудні 2018-го впритул наблизилася до першої сотні – була на 107-й позиції.

    «Мені, як професійній спортсменці, приємно й цікаво бути дотичною до підготовки топ-гравця, приємно згадати «бойові роки». Тепер у мене є особиста симпатія на тенісних кортах», - написала Ірина у себе в соцмережах.

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    Відома легкоатлетка тренує одну з найкращих тенісисток України (фото)
    Відома легкоатлетка тренує одну з найкращих тенісисток України (фото)
    Фото із соцмереж

    Зауважимо, що в 1994 році Ірина Михальченко в 21-річному віці встановила молодіжний рекорд України (1,94 м), який протримався до 2017 року і був покращений спершу Юлією Левченко (2,00 м), а потім і Ярославою Магучих (2,04 м).

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    теніс Юлія Левченко легка атлетика Ангеліна Калініна Ярослава Магучих Ірина Михальченко
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