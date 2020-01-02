16-річна українська тенісистка дебютує в основній сітці Australian Open



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Провідним українським тенісисткам підростає гідна зміна

Любов Костенко змагатиметься серед юніорок

Українська тенісистка Любов Костенко потрапила в основну сітку юніорського Australian Open-2020, який відбудеться з 25 січня по 1 лютого. 16-річна українка була на першій позиції в заявочному списку кваліфікації і потрапила в основну сітку після відмови Дар'ї Фрайман з Росії. Для Костенко це буде перший виступ на юніорському Australian Open.

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Нагадаємо, що в основну сітку Відкритого чемпіонату Австралії заявлені п'ять представниць України: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко, Катерина Козлова і Катерина Бондаренко.

Харків’янка Лобов Костенко одна з найперспективніших українських тенісисток. Дівчина займається цим видом спорту змалечку, адже сама з родини тенісистів.

- Я займаюся тенісом з 5 років. Пам'ятаю, коли я була зовсім маленькою мама-тренер постійно йшла на теніс, і мені вже так хотілося почати тренуватися. Коли нарешті мене взяли на тренування - це була неймовірна радість. Спочатку я по стіночці стукала. Знаєте, три рази поспіль вийшло - і мене нагороджували цукеркою, наприклад. Пам'ятаю, я була ще в дитячому садку, мама забирала мене до сну і ми йшли на корти. Я там тренувалася спочатку в своїй групі, а потім і з дітьми старшого віку. Загалом, теніс був завжди. Для мене найстрашніше покарання пропустити турнір. Якось я дуже завинила, і мене батьки покарали - я не поїхала на турнір - ось це була справжня трагедія, - розповідала Любов в одному з інтерв’ю.