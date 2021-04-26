Українка з резерву сенсаційно виграла медаль чемпіонату Європи з гімнастики

Анастасія Бачинська раніше ніколи не піднімалася на подіум у дорослих змаганнях

17-річна Анастасія Бачинська у вправах на колоді виграла бронзову медаль на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики. У фіналі змагань вона показала третій результат, хоча з попередніх стартових листів вона взагалі не мала змагатися у фіналі.

За результатами кваліфікації до фіналу потрапляли вісім найкращих гімнасток, українка показала 10-й результат (13.133 бали) – це зробило її другою запасною для участі в фіналі.

Повезло, що у день старту дві спортсменки відмовилися від участі.

Тільки п'ять гімнасток змогли набрати 13 та більше балів. Третьою найкращою – стала українка.

Чемпіонкою стала француженка Мелані де Жезус дос Сантос.

Для Бачинської – це перша особиста медаль чемпіонатів Європи. У 2020 році вона стала чемпіонкою у складі команди, але не вигравала медалей на дорослому рівні.