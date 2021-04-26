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    Українка з резерву сенсаційно виграла медаль чемпіонату Європи з гімнастики

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    Анастасія Бачинська сенсаційно вступила на Євро - Українка з резерву сенсаційно виграла медаль чемпіонату Європи з гімнастики
    Анастасія Бачинська сенсаційно вступила на Євро
    Фото з відкритих джерел

    Анастасія Бачинська раніше ніколи не піднімалася на подіум у дорослих змаганнях

    17-річна Анастасія Бачинська у вправах на колоді виграла бронзову медаль на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики. У фіналі змагань вона показала третій результат, хоча з попередніх стартових листів вона взагалі не мала змагатися у фіналі.

    За результатами кваліфікації до фіналу потрапляли вісім найкращих гімнасток, українка показала 10-й результат (13.133 бали) – це зробило її другою запасною для участі в фіналі.

    Повезло, що у день старту дві спортсменки відмовилися від участі.

    Тільки п'ять гімнасток змогли набрати 13 та більше балів. Третьою найкращою – стала українка.

    Чемпіонкою стала француженка Мелані де Жезус дос Сантос.

    Для Бачинської – це перша особиста медаль чемпіонатів Європи. У 2020 році вона стала чемпіонкою у складі команди, але не вигравала медалей на дорослому рівні.

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    Теги: чемпіонат Європи спортивна гімнастика Анастасія Бачинська
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