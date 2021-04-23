Українки «забронзовіли» на чемпіонаті Європи з боротьби

Христина-Зоряна Демко і Аліна Бережна вибороли нагороди в малому фіналі

Українка Христина-Зоряна Демко стала володарем бронзової медалі на чемпіонаті Європи у Варшаві. У малому фіналі вона здолала представницю нідерландів Джесіку Блажко – 9:4.

Ще одну бронзову нагороду принесла українській збірній Аліна Бережна у ваговій категорії до 68 кг, яка упевнено взяла гору над білорускою Ганною Садчанкою - 6:0.

На жаль, поспутилася одним балом у «бронзовому» фіналі Оксана Лівач.

Тепер чекаємо на килимі Ірину Коляденко, Тетяну Ріжко та Аллу Белінську, які змагатимуться за «золото».

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