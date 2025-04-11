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Українська синхроністка відмовилася від фото з білорускою (відео)

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українська синхроністка відмовилася від фото з білорускою (відео)
Дар’я Мошинська здобула срібло у технічному соло на Кубку світу з артистичного плавання

Дар’я нагадала світовій спортивній спільноті, що українці не фотографуються з представниками країн-агресорок

Українська синхроністка Дар’я Мошинська відмовилася від фото з білорускою. Про це повідомляє «Главком».

Дар’я Мошинська здобула срібло у технічному соло на Кубку світу з артистичного плавання у Сома-Бей (Єгипет). Під час церемонії нагородження 17-річна харків'янка відмовилася від протокольної фотозйомки, в якій також брала участь «нейтральна» Василина Хандошка з білорусі.

Дар’я вкотре нагадала світовій спортивній спільноті, що українські спортсмени не тиснуть руки і не фотографуються з представниками країн-агресорок, з якими, на жаль, доводиться виступати на міжнародних змаганнях.

Як повідомлялося, юний український каратист Євген Мельник відмовився робити спільне фото з російським спортсменом під час церемонії нагороджень.

13-річний Євген Мельник виграв бронзу на турнірі з карате у Гвадалахарі (Іспанія). Українець відмовився робити спільне фото з російським спортсменом під час церемонії нагородження.

Каратист клубу «Сегун» залишив п'єдестал, незважаючи на спробу організаторів змагань зупинити його.

Нагадаємо, сили оборони ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.

Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.

У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.

Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.

Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».

У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.

Теги: синхронне плавання війна спорт

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