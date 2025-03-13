Турецькі політики та бізнесмени приїхали до Києва. Деталі від Зеленського та Шмигаля

Президент подякував політикам та урядовцям з Туреччини, що вони прибули до України

Зеленський: Україна розглядає Туреччину як одного зі стратегічних партнерів, а також одного з партнерів щодо гарантій безпеки

У Києві відбулася зустріч із представниками турецького уряду та бізнесу, яка є результатом домовленостей президента України із президентом Туреччини в Анкарі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційні ресурси Володимира Зеленського.

За його словами, обговорення стосувалося зусилля для наближення справедливого й тривалого миру, розвиток двосторонніх відносин, можливості для співпраці у сфері виробництва різних типів дронів та участі турецьких компаній у відбудові України.

«Важливо, що бізнес Туреччини вже представлений в Україні. Наша держава цінує це, а також допомогу й підтримку, зокрема постачання «байрактарів», – заявив президент.

За його словами, Україна розглядає Туреччину як одного зі стратегічних партнерів, а також одного з партнерів щодо гарантій безпеки й готова ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною під час майбутнього візиту президента Ердогана.

Також премʼєр України Денис Шмигаль додав, що відбулося обговорення поглиблення економічної співпраці та збільшення товарообігу з міністром торгівлі Туреччини Омером Болатом та міністром сільського та лісового господарства Ібрагімом Юмакли.

«Україна зацікавлена у постачанні до Туреччини зернових, соняшникової олії, кукурудзи та інших продуктів. Привітав сьогоднішнє засідання українсько-турецької робочої групи з питань сільського господарства. Турецький бізнес розглядає можливість будівництва заводів з виробництва кормів в Україні. Ми також зацікавлені співпрацювати у сфері зрошення та меліорації, що сприятиме збільшенню обігу аграрної продукції», - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що в очах Анкари територіальна цілісність і суверенітет України в майбутній період незаперечні, додавши, що Туреччина буде ідеальним місцем для будь-яких можливих мирних переговорів за участю Росії.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Туреччини. У Анкарі Зеленські проведуть зустрічі з турецьким президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом і першою леді Еміне Ердоган.

Зокрема, повідомлялося, що президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до Туреччини з візиту до посольства України та зустрічі з представниками української та кримськотатарської громад. Виступаючи під час відкриття нового посольства України в Анкарі Володимир Зеленський сказав: «Як країна, ми хочемо миру, ми хочемо, щоб війна закінчилася. Але, звичайно, ми хочемо, щоб закінчення війни базувалося на певних гарантіях безпеки. Ми хочемо, щоб ці гарантії безпеки надала вся Європа, включаючи США, Європейський Союз і Туреччину».

До того ж глава України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською під час візиту до Туреччини вшанували пам’ять першого президента країни Мустафи Кемаля Ататюрка в Анкарі. Також там були присутні міністр закордонних справ Андрій Сибіга та голова Офісу президента Андрій Єрмак.