Зеленський отримує на руки зарплату меншу, ніж Порошенко шість років тому (документи)
Посадовий оклад президента – 28 тис. грн, а на руки одержує 21,5 тис. грн
За 2024 рік президент України Володимир Зеленський задекларував 336 тис. грн заробітної плати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.
Як з’ясував «Главком», розмір зарплати очільника країни незмінний з 2017 року, коли цю посаду обіймав Петро Порошенко. Дохід глави держави складається з посадового окладу – 28 тис. грн щомісячно. Інших доплат до заробітної плати (надбавок, премій тощо) не передбачено.
Останні п’ять років Зеленський одержував на руки 22 540 грн зарплати (після сплати всіх податків та зборів). Для порівняння: стільки ж отримував Порошенко, коли був президентом (наприклад, у березні 2019 року після сплати всіх податків він одержав 22 540 грн).
Проте картина із заробітною платою очільника країни змінилася, починаючи з грудня 2024 року.
За даними пошуково-аналітичного ресурсу 007, який дозволяє відстежувати використання публічних коштів, у грудні минулого року Володимир Зеленський отримав 21 560 грн зарплати. Стільки ж – у січні, лютому та березні 2025 року.
Ймовірно, на зменшенні зарплати президента позначилося підвищення податків в Україні. Нагадаємо, що з 1 грудня 2024 року зросло відрахування військового збору з доходів громадян – з 1,5% до 5%
Додамо, що за 2024 рік доходи глави держави Володимира Зеленського та членів його сім’ї склали 15 286 193 грн, зокрема дохід від погашення облігації внутрішніх державних позик – 8 585 532 грн.
Доходи родини Володимира Зеленського у 2024 році складалися із заробітної плати глави держави, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду. Загалом ця сума доходу склала 6 700 661 грн.
Варто нагадати, що навесні 2019 року перед обранням Володимира Зеленського президентом, його батько і викладач вишу Олександр Зеленський заявляв, що зарплата керманича країни має бути близько 100 тис. грн у місяць.
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