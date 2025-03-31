Зеленський отримує на руки зарплату меншу, ніж Порошенко шість років тому (документи)

У грудні минулого року Володимир Зеленський отримав меншу зарплату, ніж раніше – 21 560 грн

Посадовий оклад президента – 28 тис. грн, а на руки одержує 21,5 тис. грн

За 2024 рік президент України Володимир Зеленський задекларував 336 тис. грн заробітної плати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Як з’ясував «Главком», розмір зарплати очільника країни незмінний з 2017 року, коли цю посаду обіймав Петро Порошенко. Дохід глави держави складається з посадового окладу – 28 тис. грн щомісячно. Інших доплат до заробітної плати (надбавок, премій тощо) не передбачено.

У 2024 році зарплата президента України Володимира Зеленського складала 336 тис. грн дані: реєстр декларацій

У 2017 році зарплата президента України Петра Порошенка складала 336 тис. грн

Останні п’ять років Зеленський одержував на руки 22 540 грн зарплати (після сплати всіх податків та зборів). Для порівняння: стільки ж отримував Порошенко, коли був президентом (наприклад, у березні 2019 року після сплати всіх податків він одержав 22 540 грн).

Проте картина із заробітною платою очільника країни змінилася, починаючи з грудня 2024 року.

У грудні 2020 року глава держави Володимир Зеленський отримав 22 540 грн зарплати дані: ресурс 007

У листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський отримав 22 540 грн зарплати дані: ресурс 007

За даними пошуково-аналітичного ресурсу 007, який дозволяє відстежувати використання публічних коштів, у грудні минулого року Володимир Зеленський отримав 21 560 грн зарплати. Стільки ж – у січні, лютому та березні 2025 року.

У грудні 2024 року зарплата президента Володимира Зеленського зменшилася – до 21 560 грн дані: ресурс 007

У січні 2025 року очільник країни Володимир Зеленський отримав 21 560 грн зарплати дані: ресурс 007

Ймовірно, на зменшенні зарплати президента позначилося підвищення податків в Україні. Нагадаємо, що з 1 грудня 2024 року зросло відрахування військового збору з доходів громадян – з 1,5% до 5%

Додамо, що за 2024 рік доходи глави держави Володимира Зеленського та членів його сім’ї склали 15 286 193 грн, зокрема дохід від погашення облігації внутрішніх державних позик – 8 585 532 грн.

Доходи родини Володимира Зеленського у 2024 році складалися із заробітної плати глави держави, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду. Загалом ця сума доходу склала 6 700 661 грн.

Варто нагадати, що навесні 2019 року перед обранням Володимира Зеленського президентом, його батько і викладач вишу Олександр Зеленський заявляв, що зарплата керманича країни має бути близько 100 тис. грн у місяць.