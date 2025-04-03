Президент УЄФА повідомив, коли російські команди повернуться на міжнародну арену

Російські клуби та збірні відсторонені від участі у турнірах під егідою ФІФА та УЄФА з 2022 року

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що російські команди будуть повернуті на міжнародну арену після завершення війни. Про це повідомляє «Главком».

«Щодо російських команд, то я говорив багато разів, але можу повторити. Хоча якщо я повторю, у вас однаково будуть сумніви. Коли війна закінчиться, їх буде повернуто», – сказав Чеферін на прес-конференції за підсумками конгресу УЄФА в Белграді.

Російські клуби та збірні відсторонені від участі у турнірах під егідою ФІФА та УЄФА з 2022 року через російську агресію проти України.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу. Таким чином, країна-агресор втратила можливість зіграти у фінальній частині чемпіонату світу з футболу.

Як повідомлялося, члени конгресу УЄФА вшанували хвилиною мовчання ліквідованого російського окупанта Олексія Бугаєва.

Засідання конгресу УЄФА відбулося у четвер, 3 квітня, у Белграді. У ході заходу були показані титри з прізвищами футбольних осіб, які пішли з життя у 2024 році. У списку пам'яті згадали й про окупанта Бугаєва, якого ліквідували захисники України.

Нагадаємо, колишній гравець збірної Росії з футболу Олексій Бугаєв був ліквідований українськими захисниками у минулому році.

Колишньому захиснику «Локомотива», «Томі» та «Краснодара» було 43 роки.

Бугаєв розпочинав професійну кар'єру в «Торпедо» у 2001 році та завершив її у 2010-му. У складі збірної Росії він провів 7 матчів, грав у тому числі на Євро-2004.

У 2005 році окупант виграв Суперкубок Росії у складі «Локомотива».

У вересні 2024 року спортсмена було засуджено до 9,5 року колонії суворого режиму у справі про замах на збут наркотиків.