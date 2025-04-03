Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Президент УЄФА повідомив, коли російські команди повернуться на міжнародну арену

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Президент УЄФА повідомив, коли російські команди повернуться на міжнародну арену
Чеферін анонсував повернення російських команд на міжнародну арену
фото: Reuters

Російські клуби та збірні відсторонені від участі у турнірах під егідою ФІФА та УЄФА з 2022 року

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що російські команди будуть повернуті на міжнародну арену після завершення війни. Про це повідомляє «Главком».

«Щодо російських команд, то я говорив багато разів, але можу повторити. Хоча якщо я повторю, у вас однаково будуть сумніви. Коли війна закінчиться, їх буде повернуто», – сказав Чеферін на прес-конференції за підсумками конгресу УЄФА в Белграді.

Російські клуби та збірні відсторонені від участі у турнірах під егідою ФІФА та УЄФА з 2022 року через російську агресію проти України.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу. Таким чином, країна-агресор втратила можливість зіграти у фінальній частині чемпіонату світу з футболу.

Як повідомлялося, члени конгресу УЄФА вшанували хвилиною мовчання ліквідованого російського окупанта Олексія Бугаєва.

Засідання конгресу УЄФА відбулося у четвер, 3 квітня, у Белграді. У ході заходу були показані титри з прізвищами футбольних осіб, які пішли з життя у 2024 році. У списку пам'яті згадали й про окупанта Бугаєва, якого ліквідували захисники України.

Нагадаємо, колишній гравець збірної Росії з футболу Олексій Бугаєв був ліквідований українськими захисниками у минулому році. 

Колишньому захиснику «Локомотива», «Томі» та «Краснодара» було 43 роки.

Бугаєв розпочинав професійну кар'єру в «Торпедо» у 2001 році та завершив її у 2010-му. У складі збірної Росії він провів 7 матчів, грав у тому числі на Євро-2004.

У 2005 році окупант виграв Суперкубок Росії у складі «Локомотива».

У вересні 2024 року спортсмена було засуджено до 9,5 року колонії суворого режиму у справі про замах на збут наркотиків.

Теги: війна НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА УЄФА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За бойовий професіоналізм, мужність і хоробрість Анатолію Лоюку присвоєно звання майора та найвищу нагороду Національної Гвардії України «За доблесну службу»
Брав участь у звільненні Київщини. Згадаймо Героя України Анатолія Лоюка
Сьогодні, 09:00
Комбат Роберт Бровді та президент Володимир Зеленський на Донеччині
Зеленський побував у командному пункті групи «Покровськ» (відео)
22 березня, 12:25
Райт заявив, що країна має
США можуть взяти на себе управління українськими АЕС
20 березня, 13:00
На південь від річки Вовча противнику поки що не вдалося повністю витіснити наші передові підрозділи з району селища Костянтинопіль
Огляд з фронту. Ворог буксує на кількох напрямках одночасно
13 березня, 13:33
Суд конфіскував агресивну тварину
Німецька вівчарка відгризла два пальці людині. Як відреагував суд?
13 березня, 08:10
«Динамо» втратило важливі очки у грі з «Зорею»
Підсумки ігрового дня в чемпіонаті України з футболу
11 березня, 20:57
11 березня, українська та американська делегації розпочали зустріч у Саудівській Аравії
«Очікуємо фантастичні новини», – речниця Держдепу США про перемовини з Україною
11 березня, 18:58
Президент Трамп на брифінгу у Білому домі говорив про Україну
Брифінг Трампа у Білому домі: головні заяви про Україну
7 березня, 00:00
На Краматорському та Торецькому українські підрозділи не допустили погіршення тактичного положення
ЗСУ повідомили про тяжку ситуацію на Новопавлівському напрямку
4 березня, 12:34

Новини

Шевченко програв вибори до виконкому УЄФА
Шевченко програв вибори до виконкому УЄФА
Президент УЄФА повідомив, коли російські команди повернуться на міжнародну арену
Президент УЄФА повідомив, коли російські команди повернуться на міжнародну арену
«Десь 315 км/год». Мілевський згадав нічні перегони з Шевченком
«Десь 315 км/год». Мілевський згадав нічні перегони з Шевченком
Кубок України: жеребкування визначило пари півфіналу
Кубок України: жеребкування визначило пари півфіналу
Жіноча збірна України засудила слова Поворознюка про футбол та «красивих дівчат»
Жіноча збірна України засудила слова Поворознюка про футбол та «красивих дівчат»
Конгрес УЄФА вшанував хвилиною мовчання ліквідованого російського окупанта Бугаєва
Конгрес УЄФА вшанував хвилиною мовчання ліквідованого російського окупанта Бугаєва

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 квітня: ситуація на фронті
136K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 квітня 2025
23K
Гендиректор «Укрпошти» пояснив, чому під час війни виплачує премію собі і своїй команді
14K
У Німеччині тисяча поліцейських ловила одного з найвпливовіших російських злочинців (фото)
7255
Росія забрала життя Віталія Куцепала у Кривому Розі: кадр, що облетів світ

Новини

2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua