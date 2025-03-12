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Зеленський прокоментував удар по Одеському порту, внаслідок якого загинули іноземці

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський прокоментував удар по Одеському порту, внаслідок якого загинули іноземці
фото: Офіс президента

Зеленський: Зараз російські удари не припиняються

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не хоче миру. Такими словами він прокоментував удар окупантів по Одеському порту, внаслідок якого загинули іноземці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Зараз російські удари не припиняються. Щоночі – під сотню «шахедів» проти України. Постійно – ракетні удари, і є, на жаль, влучання по нашій цивільній інфраструктурі, по портах, зокрема в Одесі. Вчора там було ураження цивільного судна – якраз вантажили пшеницю, напрямок – Алжир. Люди загинули, громадяни Сирії», – зауважив президент.

Зеленський висловив свої співчуття та зазначив, що Росія не хоче миру.

«Мої співчуття. Були також поранені, їм надано необхідну допомогу. Будь-яке намагання Росії «петляти» буде чітким доказом для всіх, що саме Росія не хоче миру. З чіткими висновками світу. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати життя і хто працює заради надійного гарантування безпеки. Зараз час, коли багато що вирішується. Я дякую всім, хто допомагає. Слава Україні!», – наголосив глава України.

Нагадаємо, що російська армія ввечері, 11 березня, завдала балістичного удару по Одеському морському торговому порту, що призвело до загибелі чотирьох членів екіпажу іноземного судна. 

Зауважимо, що балістичною ракетою було пошкоджене судно MJ PINA під прапором Барбадоса. Внаслідок удару загинули четверо громадян Сирії та двоє постраждали – громадяни України та Сирії.

Теги: Володимир Зеленський Одеса війна Сирія порт Україна росія

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