Віткофф спрогнозував, коли буде перемир'я між Україною та Росією

Спецпредставник Трампа: «Я думаю, що ми зможемо вийти на повне припинення вогню в Україні за пару тижнів»

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вважає, що повне припинення вогню у війні РФ проти України можливе «за пару тижнів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash.

«Я думаю, що ми зможемо вийти на повне припинення вогню в Україні за пару тижнів. Вірю, що Путін діє добросовісно», – наголосив посадовець.

За словами Віткоффа, у разі досягнення припинення вогню США послаблять санкції проти Росії.

«Послаблення антиросійських санкцій відбудеться після домовленості про припинення вогню в Україні», – каже він.

Спецпредставник американського президента також не виключив зустріч Трампа та Путіна

«РФ – це критично важливі відносини для США. Зустріч Трампа й Путіна ймовірна», – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував телефонну розмову з очільником США Дональдом Трампом у середу, 19 березня.

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер заявляв, що з нетерпінням чекає на розмову з главою Кремля. Власне розмова політиків тривала понад дві години.

Після завершення переговорів і Кремль, і Білий дім опублікували підсумкові заяви. «Главком» порівняв версії США та Росії.

Крім того, російський диктатор заявив президенту США, що 19 березня, відбудеться обмін полоненими у форматі 175 на 175. Згодом Зеленський підтвердив обмін полоненими між Україною та Росією, та наголосив, що обмін був спланований ще раніше.

До слова, російський диктатор Володимир Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі.

Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.