Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Диверсанти проникли на Сумщину: чи вдалося прикордонникам зупинити прорив

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Диверсанти проникли на Сумщину: чи вдалося прикордонникам зупинити прорив
Група диверсантів проникла на Сумщину
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

ДПСУ повідомила про ситуацію на Сумщині

Прикордонники із підрозділами Сил оборони зупинили прорив диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

«Група з десяти російських диверсантів перетнула кордон і намагалася просунутися вглиб території. По ній одразу відкрили вогонь, задіявши мінометний розрахунок», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники повідомили, що в ході контрдиверсійних заходів вдалося змусити відступити росіян. За їхніми словами, скоординовані дії українських воїнів зірвали ворожі плани та не дозволили окупантам закріпитися.

Нагадаємо, російські війська на півночі Сумщини, окрім диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), почали використовувати малі піхотні підрозділи.

Як повідомлялося, у прикордонні Сумщини продовжуються складні бої. Сили оборони завдають значних втрат росіянам. Окупанти намагаються пробратися у Басівку між Журавкою і Новеньким на Сумщині. Здебільшого вони використовують для цього піхоту, але тепер і квадроцикли. 

Також у Сумській області оголосили обов’язкову евакуацію ще з восьми населених пунктів Юнаківської, Миропільської громад Сумського району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха. За його словами, відповідне рішення ухвалила Рада оборони Сумської області. Йдеться про евакуацію 543 людей.

Читайте також:

Теги: Сумщина диверсанти кордон прикордонники Держприкордонслужба війна ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За підсумками Зеленський в ефірі подякував американському народу, жодного поганого слова на адресу Трампа
Україна не прийняла «мир» за сценарієм Трампа
1 березня, 18:26
Техніка 1В119 «Реостат», яка зображена на фото, є рідкісною для російської армії
Росія дістає з консервації рідкісну техніку: чи свідчить це про дефіцит?
28 лютого, 05:17
Елла Лібанова: «У кожної людини своє розуміння умов миру. І тут же будуть відповідним чином політичні сили працювати: провладні й опозиційні»
Головний демограф України попередила про наслідки, які може мати мирна угода з РФ для суспільства
23 лютого, 14:00
Tommy Cash народився в Таллінні
Зв'язки з Росією, скандали та відверті кліпи: що відомо про представника Естонії, який «підірвав» Євробачення
21 лютого, 13:16
Глава України заявив, що розраховує на єдність партнерів
Президент розповів, коли зустрінеться зі спецпредставником Трампа
19 лютого, 21:57
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
19 лютого, 13:24
Українці на Іграх Нескорених: «Люди в Канаді дуже приязно до нас ставляться. І це неймовірно»
Українці на Іграх Нескорених: «Люди в Канаді дуже приязно до нас ставляться. І це неймовірно» Інтерв’ю
16 лютого, 13:03
Окупанти активні на Покровському напрямку
Карта бойових дій в Україні станом на 16 лютого 2025 року
16 лютого, 00:32
Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з питань безпеки, 15 лютого 2025
Виступ президента на Мюнхенській конференції з питань безпеки (повний текст)
15 лютого, 15:15

Події в Україні

Диверсанти проникли на Сумщину: чи вдалося прикордонникам зупинити прорив
Диверсанти проникли на Сумщину: чи вдалося прикордонникам зупинити прорив
Третя штурмова бригада офіційно стала Третім армійським корпусом
Третя штурмова бригада офіційно стала Третім армійським корпусом
Росіяни змінили тактику на Сумщині: подробиці від Сил оборони
Росіяни змінили тактику на Сумщині: подробиці від Сил оборони
«Пухлина була розміром з долоню». У Львові медики врятували немовля
«Пухлина була розміром з долоню». У Львові медики врятували немовля
Ракетний удар по «Охматдиту»: МОЗ реконструює ще один корпус дитячої лікарні
Ракетний удар по «Охматдиту»: МОЗ реконструює ще один корпус дитячої лікарні
На озброєнні ЗСУ з’явився новий маневрений безпілотний комплекс
На озброєнні ЗСУ з’явився новий маневрений безпілотний комплекс

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
185K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 березня: ситуація на фронті
80K
Зеленський повідомив, що Путін боїться сказати Трампу
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 березня 2025
20K
США заблокували російським банкам можливість обслуговувати угоди з продажу нафти і газу
16K
Масло в Україні за ціною європейського. Молочний завод Порошенка відзвітував про рекордний виторг
12K
Території, ЗАЕС та очікування відповіді Путіна. Трамп зробив низку заяв щодо перемирʼя

Новини

В Україні тривога через ракетну загрозу тривала 20 хвилин
Сьогодні, 18:14
Спецпосланець США передасть «сигнали» від Путіна Трампу – Пєсков
Сьогодні, 13:16
ЄС пропонує створення добровільного фонду до €40 мільярдів на військові потреби України
Сьогодні, 12:13
14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Рішення Європейського суду щодо трагедії 2 травня, захоплення Суджі. Головне за 13 березня
Вчора, 21:16
13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua