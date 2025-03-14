Диверсанти проникли на Сумщину: чи вдалося прикордонникам зупинити прорив

ДПСУ повідомила про ситуацію на Сумщині

Прикордонники із підрозділами Сил оборони зупинили прорив диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

«Група з десяти російських диверсантів перетнула кордон і намагалася просунутися вглиб території. По ній одразу відкрили вогонь, задіявши мінометний розрахунок», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники повідомили, що в ході контрдиверсійних заходів вдалося змусити відступити росіян. За їхніми словами, скоординовані дії українських воїнів зірвали ворожі плани та не дозволили окупантам закріпитися.

Нагадаємо, російські війська на півночі Сумщини, окрім диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), почали використовувати малі піхотні підрозділи.

Як повідомлялося, у прикордонні Сумщини продовжуються складні бої. Сили оборони завдають значних втрат росіянам. Окупанти намагаються пробратися у Басівку між Журавкою і Новеньким на Сумщині. Здебільшого вони використовують для цього піхоту, але тепер і квадроцикли.

Також у Сумській області оголосили обов’язкову евакуацію ще з восьми населених пунктів Юнаківської, Миропільської громад Сумського району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха. За його словами, відповідне рішення ухвалила Рада оборони Сумської області. Йдеться про евакуацію 543 людей.