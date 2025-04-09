13-річний Євген Мельник виграв бронзу на турнірі з карате у Гвадалахарі (Іспанія)

Каратист клубу «Сегун» залишив п'єдестал, незважаючи на спробу організаторів змагань зупинити його

Юний український каратист Євген Мельник відмовився робити спільне фото з російським спортсменом під час церемонії нагороджень. Про це повідомляє «Главком».

13-річний Євген Мельник виграв бронзу на турнірі з карате у Гвадалахарі (Іспанія). Українець відмовився робити спільне фото з російським спортсменом під час церемонії нагородження.

Каратист клубу «Сегун» залишив п'єдестал, незважаючи на спробу організаторів змагань зупинити його.

Нагадаємо, сили оборони ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.

Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.

У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.

Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.

Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».

У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.