Український каратист відмовився робити спільне фото з росіянином після змагань
Каратист клубу «Сегун» залишив п'єдестал, незважаючи на спробу організаторів змагань зупинити його
Юний український каратист Євген Мельник відмовився робити спільне фото з російським спортсменом під час церемонії нагороджень. Про це повідомляє «Главком».
13-річний Євген Мельник виграв бронзу на турнірі з карате у Гвадалахарі (Іспанія). Українець відмовився робити спільне фото з російським спортсменом під час церемонії нагородження.
Каратист клубу «Сегун» залишив п'єдестал, незважаючи на спробу організаторів змагань зупинити його.
Нагадаємо, сили оборони ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.
Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.
У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.
Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.
Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».
У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.
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