Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Український каратист відмовився робити спільне фото з росіянином після змагань

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Український каратист відмовився робити спільне фото з росіянином після змагань
13-річний Євген Мельник виграв бронзу на турнірі з карате у Гвадалахарі (Іспанія)

Каратист клубу «Сегун» залишив п'єдестал, незважаючи на спробу організаторів змагань зупинити його

Юний український каратист Євген Мельник відмовився робити спільне фото з російським спортсменом під час церемонії нагороджень. Про це повідомляє «Главком».

13-річний Євген Мельник виграв бронзу на турнірі з карате у Гвадалахарі (Іспанія). Українець відмовився робити спільне фото з російським спортсменом під час церемонії нагородження.

Каратист клубу «Сегун» залишив п'єдестал, незважаючи на спробу організаторів змагань зупинити його.

Нагадаємо, сили оборони ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.

Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.

У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.

Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.

Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».

У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.

Теги: карате росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Батоєв був командиром штурмової групи
ЗСУ ліквідували бурятського борця, який був батьком трьох дітей
Вчора, 22:21
Чи дійсно Трамп повторює помилки Януковича?
Трамп сьогодні – це Янукович учора?
Вчора, 12:12
Путін вірить, що за пів року його армія здатна завдати серйозної шкоди ЗСУ
Путін знову хоче перемогти на Донбасі до 9 травня. Чи це реально?
3 квiтня, 15:04
Росія як країна не є унікальною
Російський імперіалізм: чому він досі загрожує світу?
25 березня, 14:24
Трамп говорив з Путіним 18 березня
«У них є дуже цінні для нас речі». Трампу мало українських рідкоземів, хоче ще російські
19 березня, 05:54
Грем: Ви ніколи не дізнаєтеся, поки не спробуєте. І є лише одна людина на планеті, здатна на це, і це президент Трамп
Сенатор Грем заявив, що Путін пошкодує, якщо грає з Трампом – CBS News
16 березня, 23:08
Загалом з 2022 року врятовано 74 дитини з ТОТ Запорізької області
Save Ukraine повернули двох підлітків з окупованої частини Запорізької області
15 березня, 15:00
Казем Гаріб-Абаді, Ма Чжаосюй та Сергій Рябков на зустрічі у Пекіні
У Пекіні стартували «ядерні» переговори Росії, Китаю та Ірану
14 березня, 11:08
Трамп запросить Зеленського повернутися в Білий дім
Трамп відреагував на результат перемовин: запросив Зеленського в Білий дім
11 березня, 21:28

Новини

Український каратист відмовився робити спільне фото з росіянином після змагань
Український каратист відмовився робити спільне фото з росіянином після змагань
Чоловіча збірна України з голболу перемогла у Кубку Націй
Чоловіча збірна України з голболу перемогла у Кубку Націй
Буданов зустрівся з Мілевським та Алієвим (фото)
Буданов зустрівся з Мілевським та Алієвим (фото)
Збірна України з волейболу сидячи здобула срібло Золотої Євроліги
Збірна України з волейболу сидячи здобула срібло Золотої Євроліги
«Космічна сума». Ексгравець ЦСКА розповів, скільки «Динамо» платило за відібрані у «Шахтаря» очки
«Космічна сума». Ексгравець ЦСКА розповів, скільки «Динамо» платило за відібрані у «Шахтаря» очки
У Серії А обрали найкращого гравця березня: яке місце посів Довбик
У Серії А обрали найкращого гравця березня: яке місце посів Довбик

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 квітня: ситуація на фронті
84K
Сирський назвав метод, який допоможе боротися з ухиленням від мобілізації
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 квітня 2025
28K
Усіх начальників ТЦК було звільнено. Сухопутні сили показали цікаву статистику
20K
Росія розпочала наступ на Сумську і Харківську області – Сирський
15K
Головком розповів, скільки військових звільнилися б у разі демобілізації

Новини

Нові деталі про полонених китайців, обвинувачений Насіров мобілізувався до ЗСУ. Головне за 9 квітня
Сьогодні, 21:09
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
Вчора, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
7 квiтня, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 квiтня, 00:05

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua