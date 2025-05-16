Зеленський зідзвонився з президентом FIFA Інфантіно та Шевченком

Зеленський обговорив з президентом FIFA Інфантіно та Шевченком підтримку України

«У Москві повинні почати робити справжні кроки до закінчення війни, а не їхню імітацію»

Президент України Володимир Зеленський розповів про розмову з президентом FIFA Джанні Інфантіно та головою Української асоціації футболу Андрієм Шевченком. Про деталі розмови президент написав у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

Глава української держави наголосив, що спорт має потужний вплив на суспільства та країни в усьому світі.

«Спорт завжди має великий вплив на суспільства та держави в усьому світі. І ми дуже цінуємо такий сильний голос на підтримку України та досягнення справедливого й тривалого миру», – написав президент.

Зеленський обговорив з президентом FIFA Інфантіно та Шевченком підтримку України фото: Офіс президента

Також Зеленський підкреслив важливість спільної роботи заради якнайшвидшого припинення вогню та гідного завершення війни, зазначивши, що дипломатія має значення.

Президент заявив, що у Росії мають перейти від імітації до реальних кроків для припинення війни.

«Дякую за підтримку наших людей, українських спортсменів, дітей. Дякую, що можемо розраховувати на FIFA», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів у Туреччині пресконференцію. На ній він розповів про майбутні переговори з Росією, наслідки відмови російською стороною припиняти вогонь та подальші кроки України на шляху до миру.

«Главком» зібрав головні тези українського лідера.

Раніше Зеленський прибув у Туреччину, для переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним та турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом.