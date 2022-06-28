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    Українські дзюдоїсти-кадети перемогли на чемпіонаті Європи у Хорватії

    Перемога у Хорватії&nbsp;&ndash; найкраще досягнення українських кадетів на чемпіонатах Європи - Українські дзюдоїсти-кадети перемогли на чемпіонаті Європи у Хорватії
    Перемога у Хорватії – найкраще досягнення українських кадетів на чемпіонатах Європи
    фото: Федерація дзюдо України

    Спортсмени від України здолали збірні Польщі, Туреччини, Грузії та Франції

    Збірна України стала чемпіоном Європи серед кадетів у змішаному командному турнірі. Змагання відбувалися у хорватському Поречі. Про це повідомили у Федерації дзюдо України.

    На шляху до перемоги наші спортсмени здолали збірні Польщі, Туреччини, Грузії, а в фіналі перемогли команду Франції – лідера чемпіонату за кількістю нагород особистої першості.

    Наші переможці: Олександр Мартинчук, Назар Вісков, Ігор Цуркан, Іван Чернишенко, Ярослав Омельченко, Крістіан Хохлов, Юлія Штефаняк, Меланія Водянна, Юлія Кузьменко, Анна Олійник-Корнійко та Діана Семченко.

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    Українські дзюдоїсти-кадети перемогли на чемпіонаті Європи у Хорватії
    Українські дзюдоїсти-кадети перемогли на чемпіонаті Європи у Хорватії
    Українські дзюдоїсти-кадети перемогли на чемпіонаті Європи у Хорватії
    Українські дзюдоїсти-кадети перемогли на чемпіонаті Європи у Хорватії
    Українські дзюдоїсти-кадети перемогли на чемпіонаті Європи у Хорватії
    Українські дзюдоїсти-кадети перемогли на чемпіонаті Європи у Хорватії
    Українські дзюдоїсти-кадети перемогли на чемпіонаті Європи у Хорватії
    Українські дзюдоїсти-кадети перемогли на чемпіонаті Європи у Хорватії
    Українські дзюдоїсти-кадети перемогли на чемпіонаті Європи у Хорватії
    Українські дзюдоїсти-кадети перемогли на чемпіонаті Європи у Хорватії
    фото: Федерація дзюдо України

    Це найкраще досягнення українських кадетів на чемпіонатах Європи. До цього їм вдавалося замкнути п’ятірку найсильніших у 2015 році.

    Відзначимо, що це вперше в історії збірна України здобула перемогу у змішаному командному турніру в рамках чемпіонату Європи U18.

    Завоювавши сумарно 7 нагород за підсумками індивідуальної першості українська команда показала найкращий результат з 2007 року.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що збірна України з артистичного плавання тріумфально виступила на чемпіонаті світу-2022 з водних видів спорту в Будапешті. На світовій першості українські «русалоньки» завоювали сім медалей: дві золотих та п'ять срібних.

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    Теги: дзюдо Збірна України Україна
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    Українські дзюдоїсти-кадети перемогли на чемпіонаті Європи у Хорватії