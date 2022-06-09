Ліга націй УЄФА: збірна України здолала Ірландію

Команда Олександра Петракова резервним складом обійшлася без пропущених м'ячів

Збірна України 8 червня стартувала у Лізі націй. «Синьо-жовті» резервним складом мінімально обіграли Ірландію з рахунком 1:0.

Поєдинок проти Ірландії став не лише дебютним для України у цьогорічному розіграші Ліги націй, а й перший після болючої поразки від Вельсу.

Перед стартовим свистком збірні віддали честь українським військовим, які щодня боронять нашу країну від ворога. Футболісти згуртувались у центральному колі та разом із трибунами влаштували овації нашій армії.

Ліга націй УЄФА. Груповий етап. Ліга B. Група 1. 1-й тур.

Ірландія – Україна - 0:1

Гол: Циганков, 48

Жовті картки: Каллен, 54 – Миколенко, 78

Ірландія: Келлегер – Еган (О’Ши, 62), Даффі, Коллінз – Стівенс (Макклін, 68), Каллен, Гендрік, Крісті (Браун, 68) – Найт, Огбене (Гемілтон, 78), Робінсон (Обафемі, 68).

Україна: Лунін – Сирота, Бондар, Попов – Миколенко, Сидорчук (Ігнатенко, 88), Шапаренко, Качараба (Караваєв, 71) – Мудрик (Піхальонок, 71), Довбик (Сікан, 80), Зубков (Циганков, 46).

Арбітр: Філіп Глова (Словаччина).

Стадіон: «Авіва Стедіумм» (Дублін, Ірландія).

Удари (у площину): 14 (4) – 14 (4)

Кутові: 6 – 4

Офсайди: 8 – 2.

Наступний матч у Лізі націй збірна України зіграє 11 червня. У Польщі «синьо-жовті» у домашньому поєдинку приймуть Вірменію.

Раніше збірна України перемогла Шотландію у відборі на Чемпіонат світу-2022.

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