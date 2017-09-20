Українські паралімпійці здобули 21 медаль на Кубку світу з лижних перегонів і біатлону

В останній день змагань у Німеччині українці поповнили скарбничку команди відразу шістьма нагородами

У завершальний день на Кубку світу з лижних перегонів і біатлону в німецькому Оберріді національній паралімпійській збірній команді України вдалося перебороти «зачаровану» цифру «три», що майже щодня «переслідувала» команду. У біатлоні (середня дистанція) українці вибороли шість медалей: золоту, дві срібні та



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В останній день змагань у Німеччині українці поповнили скарбничку команди відразу шістьма нагородами

У завершальний день на Кубку світу з лижних перегонів і біатлону в німецькому Оберріді національній паралімпійській збірній команді України вдалося перебороти «зачаровану» цифру «три», що майже щодня «переслідувала» команду.

У біатлоні (середня дистанція) українці вибороли шість медалей: золоту, дві срібні та три бронзові, інформує прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

У цілому ж, на цьому Кубку українські паралімпійці завоювали 21 медаль: п’ять золотих, сім срібних і дев’ять бронзових, а також друге місце у світі.

У змаганнях брали участь близько 200 спортсменів з 29 країн світу.

В останній день змагань золоту нагороду виборов Радь Тарас, срібні нагороди – Шишкова Оксана, Батенкова-Бауман Юлія, бронзові – Рубановська Наталія, Буй Ірина й Уткін Юрій.

За підсумками цього Кубка світу найкраще від команди України виступили Радь та Ігор Рептюх, які вибороли по комплекту нагород.

Серед дівчат найкращий результат показала Батенкова-Бауман – однак золота та дві срібні нагороди.

11 з 22-х спортсменів вибороли для України 21 нагороду:

Радь Тарас (Тернопільська обл.) - одна золота медаль, одна срібна, одна бронзова;

Рептюх Ігор (Чернігівська обл.) - одна золота, одна срібна, одна бронзова;

Батенкова-Бауман Юлія (Волинська обл.) - одна золота, дві срібні;

Вовчинський Григорій (Київська обл.) - одна золота;

Ляшенко Людмила (Харківська обл.) - одна золота;

Шишкова Оксана (Харківська обл.) - дві срібні;

Ковалевський Анатолій (м. Київ) - одна срібна, одна бронзова;

Буй Ірина (Вінницька обл.) - три бронзові;

Яровий Максим (Миколаївська обл.) - одна бронзова;

Рубановська Наталія (Вінницька обл. ) - одна бронзова;

Уткін Юрій (Харківська обл.) - одна бронзова медаль.

Вже з 2 лютого національна паралімпійська збірна команда України боротиметься за високі нагороди на Кубку світу з лижних перегонів і біатлону, що пройде у фінському місті Вуокаті.