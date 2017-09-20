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    Українські паралімпійці здобули 21 медаль на Кубку світу з лижних перегонів і біатлону

    В останній день змагань у Німеччині українці поповнили скарбничку команди відразу шістьма нагородами
    У завершальний день на Кубку світу з лижних перегонів і біатлону в німецькому Оберріді національній паралімпійській збірній команді України вдалося перебороти «зачаровану» цифру «три», що майже щодня «переслідувала» команду. У біатлоні (середня дистанція) українці вибороли шість медалей: золоту, дві срібні та
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    В останній день змагань у Німеччині українці поповнили скарбничку команди відразу шістьма нагородами

    У завершальний день на Кубку світу з лижних перегонів і біатлону в німецькому Оберріді національній паралімпійській збірній команді України вдалося перебороти «зачаровану» цифру «три», що майже щодня «переслідувала» команду.

    У біатлоні (середня дистанція) українці вибороли шість медалей: золоту, дві срібні та три бронзові, інформує прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України.

    У цілому ж, на цьому Кубку українські паралімпійці завоювали 21 медаль: п’ять золотих, сім срібних і дев’ять бронзових, а також друге місце у світі.

    У змаганнях брали участь близько 200 спортсменів з 29 країн світу.

    В останній день змагань золоту нагороду виборов Радь Тарас, срібні нагороди – Шишкова Оксана, Батенкова-Бауман Юлія, бронзові – Рубановська Наталія, Буй Ірина й Уткін Юрій.

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    За підсумками цього Кубка світу найкраще від команди України виступили Радь та Ігор Рептюх, які вибороли по комплекту нагород.

    Серед дівчат найкращий результат показала Батенкова-Бауман – однак золота та дві срібні нагороди.

    11 з 22-х спортсменів вибороли для України 21 нагороду:

    Радь Тарас (Тернопільська обл.) - одна золота медаль, одна срібна, одна бронзова;
    Рептюх Ігор (Чернігівська обл.) - одна золота, одна срібна, одна  бронзова;
    Батенкова-Бауман Юлія (Волинська обл.) - одна золота, дві срібні;
    Вовчинський Григорій (Київська обл.) - одна золота;
    Ляшенко Людмила (Харківська обл.) - одна золота;
    Шишкова Оксана (Харківська обл.) - дві срібні;
    Ковалевський Анатолій (м. Київ) - одна срібна, одна бронзова;
    Буй Ірина (Вінницька обл.) - три бронзові;
    Яровий Максим (Миколаївська обл.) - одна бронзова;
    Рубановська Наталія (Вінницька обл. ) - одна бронзова;
    Уткін Юрій (Харківська обл.) - одна бронзова медаль.

    Вже з 2 лютого національна паралімпійська збірна команда України боротиметься за високі нагороди на Кубку світу з лижних перегонів і біатлону, що пройде у фінському місті Вуокаті.

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