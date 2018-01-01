Українські паралімпійці здобули ще три медалі на Кубку світу з лижних перегонів та біатлону

Відтак, у доробку «синьо-жовтих» спортсменів 15 медалей

Українські паралімпійці у передостанній день змагань Кубку світу з лижних перегонів та біатлону, вибороли три високі нагороди. Доробок представників України в цей змагальний день склав 1 срібну та 2 бронзові медалі. У змаганнях з біатлону (довга дистанція) срібну нагороду завоював Анатолій Ковалевський, бронзові медалі в Ірини Буй та Тараса Радя.



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Фото прес-служби Національного комітету спорту інвалідів України

Відтак, у доробку «синьо-жовтих» спортсменів 15 медалей

Українські паралімпійці у передостанній день змагань Кубку світу з лижних перегонів та біатлону, вибороли три високі нагороди.

Доробок представників України в цей змагальний день склав 1 срібну та 2 бронзові медалі. У змаганнях з біатлону (довга дистанція) срібну нагороду завоював Анатолій Ковалевський, бронзові медалі в Ірини Буй та Тараса Радя.

Відтак, у доробку «синьо-жовтих» спортсменів 15 медалей, серед яких - 4 золоті, 5 срібних та 6 бронзових нагород та друга світова позиція. Про це інформує прес-служба НКСІУ.

Нагадаємо, що на початку змагань українські паралімпійці здобули шість нагород.