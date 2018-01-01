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    Українські паралімпійці здобули ще три медалі на Кубку світу з лижних перегонів та біатлону

    Відтак, у доробку «синьо-жовтих» спортсменів 15 медалей
    Українські паралімпійці у передостанній день змагань Кубку світу з лижних перегонів та біатлону, вибороли три високі нагороди. Доробок представників України в цей змагальний день склав 1 срібну та 2 бронзові медалі. У змаганнях з біатлону (довга дистанція) срібну нагороду завоював Анатолій Ковалевський, бронзові медалі в Ірини Буй та Тараса Радя.
    • Сьогодні, 20:46
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    <span>Фото прес-служби Національного комітету спорту інвалідів України</span>
    Фото прес-служби Національного комітету спорту інвалідів України

    Відтак, у доробку «синьо-жовтих» спортсменів 15 медалей

    Українські паралімпійці у передостанній день змагань Кубку світу з лижних перегонів та біатлону, вибороли три високі нагороди.

    Доробок представників України в цей змагальний день склав 1 срібну та 2 бронзові медалі. У змаганнях з біатлону (довга дистанція) срібну нагороду завоював Анатолій Ковалевський, бронзові медалі в Ірини Буй та Тараса Радя.

    Відтак, у доробку «синьо-жовтих» спортсменів 15 медалей, серед яких - 4 золоті, 5 срібних та 6 бронзових нагород та друга світова позиція. Про це інформує прес-служба НКСІУ.

    Нагадаємо, що на початку змагань українські паралімпійці здобули шість нагород.

    біатлон
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