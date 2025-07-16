Призера Олімпіади під час пробіжки покусав пес

Інцидент трапився у Франції, де норвезький лижник відпочивав після зборів

Титулованого норвезького лижника Еміля Іверсена вкусив пес під час пробіжки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NRK.

Інцидент трапився у Франції, де 33-річний спортсмен відпочивав після зборів.

«Я був на пробіжці з Йоханнесом Клебо, Нікласом Дюрхаугом та футболістом Олександром Серлотом. І німецька вівчарка раптом вкусила мене за стегно, коли я пробігав повз неї. Я вирушив у травмпункт оглянути рану і, на щастя, вона виявилася неглибокою. Зашивати не довелося, але тепер потрібно вживати ліки», – розповів Іверсен.

Іверсен – чотириразовий чемпіон світу з лижних перегонів, срібний призер Олімпійських ігор.

Нагадаємо, на Сумщині поліцейський врятував кота після ворожого удару.

«Пухнастик дивом вижив під завалами. Під час огляду зруйнованих будівель один з правоохоронців почув слабке нявкання з-під завалів. Кошеня обережно дістали, напоїли водою та передали в надійні руки», – йдеться у повідомленні.

За даними МВС, тваринка не має серйозних ушкоджень. «А ще малий знайшов собі нову родину серед поліцейських», – додали правоохоронці.

Як повідомлялося, в обійсті Любові Скокун у селі Ясопіль Вільшанської громади, що на Житомирщині, живе дитинча дикої козулі. Тваринку, знесилену та хвору, жінка знайшла у полі за хатою і прихистила, аби виходити. І тепер називає її своїм дитятком.

«Вона була дуже малюсінька. Коли я її побачила, вона була мокра і вся тремтіла, адже тоді такі сильні зливи були. Вона майже помирала. Мені так шкода її стало, що вона замерзає, що серце краялося. Я зняла із себе куртку, закутала тваринку в неї і принесла додому. І ось – ми її виходили. Тепер вона здорова і живе разом із нами», – пригадала день, коли знайшла козеня, Любов Скокун.